इन चुनावों में क्यों बढ़े 'नोटा' के समर्थन में वोट?

नोटा अर्थात इनमें से कोई नहीं (NONE OF THE ABOVE). 17वीं लोकसभा के लिए कुल मतदान में नोटा की हिस्सेदारी यूं तो एक प्रतिशत से कुछ ज्यादा की ही रही लेकिन ऐसी कई सीटें थीं जहां जीत और हार के अंतर से कई गुना ज्यादा वोट नोटा के पक्ष में पड़े और कई सीटें ऐसी रहीं जहां प्रमुख पार्टियों के दो या तीन उम्मीदवारों के बाद नोटा का ही स्थान था.

लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा का विकल्प दिग्गजों की सीट पर भी खूब इस्तेमाल हुआ है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में दूसरे स्थान पर भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह रहे जबकि तीसरे स्थान पर नोटा रहा. यहां नोटा को कुल 10,252 वोट पड़े. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में नोटा 14,214 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी में नोटा 4 हजार से ज्यादा वोट हासिल कर पांचवें स्थान पर रहा.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह की सीट लखनऊ पर नोटा सात हजार वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहा जबकि आजमगढ़ में जिस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जीते वहां भी नोटा को चौथा स्थान हासिल हुआ. ऐसी कई सीटें रहीं जहां अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों की तुलना में सबसे ज्यादा वोट नोटा को ही मिले.

2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा नोटा का बटन दबाने का रिकॉर्ड असम और बिहार की जनता ने बनाया. बिहार के 8.17 लाख मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया जबकि राजस्थान में 3.27 लाख मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना. राजस्थान में तो नोटा का बटन इतना दबा कि उसका आंकड़ा भाकपा, माकपा और बसपा के उम्मीदवारों को मिले कुल वोटों से भी ज्यादा रहा.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर हुए कुल मतदान में 2 प्रतिशत लोगों ने नोटा का चयन किया. दमन और दीव में 1.7 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 1.49 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 1.44 फीसदी मतदाताओं ने नोटा को चुना. पंजाब में 1.12 प्रतिशत लोगों ने नोटा का विकल्प चुना है जबकि राजधानी दिल्ली में 45 हजार से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से अमेठी की सीट हार गए हैं. यह पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से हारा है. 1980 में संजय गांधी इस सीट से चुने गए. उनकी असमय मृत्यु के बाद राजीव गांधी 1981 से लेकर 1991 तक सांसद बने रहे. 1999-2004 तक सोनिया गांधी सांसद रहीं और 2004 के बाद से यह सीट राहुल गांधी के पास थी.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में अपनी सीट गुलबर्गा से चुनाव हार गए. वो लगातार नौ बार से इस सीट से सांसद थे. यह पहली बार है जब खड़गे को किसी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्यप्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया अपनी पारंपरिक गुना सीट भी नहीं बचा सके हैं. साल 1957 के बाद से यह पहली बार होगा जब सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा में नहीं होगा. ज्योतिरादित्य करीब 1.25 लाख वोटों से हारे हैं.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता वीरप्पा मोइली कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वीरप्पा मोइली चिकबल्लापुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे. उन्हें बीजेपी के बीएन बाचेगौड़ा ने करीब पौने दो लाख वोट से हरा दिया.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता शीला दीक्षित लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित दिल्ली उत्तर पूर्व से चुनाव मैदान में थीं. उनके सामने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी थे. शीला दीक्षित करीब साढ़े तीन लाख वोट से चुनाव हार गई हैं.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती को भी अनंतनाग सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा है. वह यहां से कई बार जीत चुकी हैं.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख अपने गढ़ दुमका में हार गए है. भारतीय राजनीति का आदिवासी चेहरा माने वाले सोरेन को बीजेपी के सुनील सोरेन ने करारी शिकस्त दी है. झारखंड बनने के बाद से शिबू सोरेन तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लोकसभा सीट से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में थे. उनके सामने मालेगांव धमाकों की आरोपी बीजेपी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर थीं. दिग्विजय सिंह करीब 3 लाख 10 हजार वोट से हार गए हैं.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता एच.डी देवेगौड़ा मोदी लहर से पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा भी नहीं बच सके हैं. वह कर्नाटक की तुमकुर सीट नहीं बचा पाए और बीजेपी उम्मीदवार से एक लाख वोटों से भी अधिक अंतर से हार गए. अपनी पारंपरिक सीट हासन को अपने पोते के लिए छोड़कर वह तुमकुर से चुनाव लड़ रहे थे.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता भूपिंदर हुड्डा हरियाणा के तीन बार लगातार मुख्यमंत्री रहे भूपिंदर हुड्डा सोनीपत सीट से चुनाव लड़ रहे थे. उन्हें बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक ने करीब 1 लाख 65 हजार वोटों से हराया.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के नेता हरीश रावत नैनीताल-उधमसिंहनगर सीट से बीजेपी के अजय भट्ट को चुनौती दे रहे थे. लेकिन अजय भट्ट ने उन्हें करीब सवा तीन लाख वोटों से मात दी.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता अशोक चव्हाण महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण नांदेड सीट से मैदान में थे. उनके सामने बीजेपी के प्रतापराव पाटिल थे. पाटिल ने चव्हाण को करीब 35 हजार वोट से हरा दिया.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे भारत के पूर्व गृहमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेसी नेता शिंदे सोलापुर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे थे. उन्हें बीजेपी के स्वामी सिद्धेश्वर ने करीब डेढ़ लाख वोटों से हरा दिया.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता शरद यादव नीतिश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) से बगावत कर अलग हुए दिग्गज नेता शरद यादव को मधेपुरा सीट से एनडीए की ओर से उतारे गए जदयू उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव ने भारी अंतर से हराया है. शरद यादव इस सीट पर महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे थे.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी समर्थक माने जाने वाले कायस्थों की बहुलता वाली बिहार की पटना साहिब सीट पर मुकाबला दो कायस्थों के बीच ही था. नीतीश कुमार का काम और एनडीए का नाम रविशंकर को जीत दिला गई और दो बार जीत चुके शत्रुघ्न सिन्हा को उनकी स्टार छवि भी नहीं बचा पाई.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता प्रिया दत्त मुंबई नॉर्थ-सेंट्रल से कांग्रेस की उम्मीदवार और दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त दो बार इस सीट से सांसद रह चुकी हैं. बीजेपी की पूनम महाजन ने उन्हें एक लाख से अधिक वोटों से हराया है.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता जया प्रदा समाजवादी पार्टी के आजम खान पहली बार रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े और उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी अभिनेत्री जया प्रदा को एक लाख 30 हजार से ज्यादा मतों से हरा दिया. समाजवादी पार्टी की की टिकट पर जया प्रदा 2004 से 2014 तक रामपुर से सांसद रहीं.

मोदी लहर में बह गए ये कद्दावर नेता राज बब्बर उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी सीट से उम्मीदवार बने पूर्व अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर भी अपनी सीट नहीं बचा सके हैं. 2014 में वह गाजियाबाद में भी बुरी तरह हारे थे. रिपोर्ट: ऋषभ कुमार शर्मा, अपूर्वा अग्रवाल



छत्तीसगढ़ में दो लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया और सबसे ज्यादा यह प्रयोग बस्तर समेत कुछ आदिवासी इलाकों में हुआ. उत्तर में जम्मू-कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पूर्व में बंगाल बिहार से लेकर पश्चिम में गुजरात तक हर जगह मतदाताओं ने कोई भी उम्मीदवार न पसंद आने की स्थिति में नोटा का बटन दबाया. सीटों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल बिहार के गोपालगंज में हुआ है जहां पचास हजार से ज्यादा लोगों ने नोटा का विकल्प चुना.

लेकिन सबसे दिलचस्प उदाहरण तो आंध्र प्रदेश में दिखा जहां नोटा देश की राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले आगे निकल गया. राज्य में लोकसभा चुनाव में 1.5 फीसदी वोटरों ने जहां नोटा का बटन दबाया, वहीं बीजेपी को सिर्फ 0.96 फीसदी वोट मिले जबकि एक समय प्रदेश की सत्ता पर एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी भी जगनरेड्डी की आंधी में उड़ गई. कांग्रेस को यहां सिर्फ 1.29 फीसदी वोट ही मिल सके. जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाएसआर कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में बीस सीटें हासिल हुई हैं.

नोटा एक ऐसा विकल्प है जिसे गिना जरूर जाता है लेकिन इससे चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता है. निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहली बार नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. 2014 के लोकसभा चुनाव में देश भर में साठ लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया और इस बार भी ये आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा ही हैं.

यूं तो नोटा को लेकर राजनीतिक रूप से पार्टियां मतदाताओं को हतोत्साहित करने का ही प्रयास करती हैं और नोटा पर वोट न डालने की अपील करती हैं लेकिन पिछले साल कुछ राज्यों में हुए चुनावों के बाद नोटा को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ समूहों ने जमकर अभियान चलाया था. उसका नतीजा था कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में नोटा का जमकर इस्तेमाल हुआ.

वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह कहते हैं, "नोटा का इस्तेमाल भले ही कम लोग कर रहे हों लेकिन जो भी कर रहे हैं, उनकी मन:स्थिति को समझना चाहिए. नोटा पर कोई भी व्यक्ति तभी बटन दबा रहा होता है जब उसकी निगाह में कोई भी उम्मीदवार वोट लेने के काबिल नहीं दिखता. यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है. ऐसे लोग निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के प्रति न सिर्फ नाराजगी दिखाते हैं बल्कि अपनी विवशता और खीज का भी इजहार करते हैं. लेकिन नोटा को वोट देकर ये भी बताते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका भरोसा कायम है क्योंकि प्रतिरोध की ताकत का अहसास वे करा रहे हैं."

कैसा है मोदी की ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला

कैसा है मोदी की ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला करिश्माई व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि तमाम विपक्षी नेताओं के व्यक्तित्व के कुल जमा असर पर भी भारी रही. चुनाव भले ही लोकसभा सीटों के लिए हुए हों, लेकिन ज्यादातर वोटरों ने अपने स्थानीय उम्मीदवार की नहीं बल्कि मोदी के नाम पर अपना वोट बीजेपी को दिया.

कैसा है मोदी की ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला भरोसेमंद सेनापति चुनाव के नतीजों में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की भूमिका बहुत बड़ी है. बीजेपी ने शुरु से अपने पीएम पद के उम्मीदवार मोदी को सामने रखा और अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए सभी जरूरी गठजोड़ करने का जिम्मा शाह को सौंपा, जो कि चुनाव दर चुनाव इसमें अपनी महारत साबित करते आ रहे हैं.

कैसा है मोदी की ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला लंबे चलने वाले चुनाव लंबे चले प्रचार अभियानों के कारण मोदी को देश के कोने कोने में जाकर लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करने का मौका मिला. वाक् कला के धनी मोदी को सुनने के लिए वैसी ही भीड़ उमड़ती है जैसी कभी नेहरू, इंदिरा और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आती थी. इस सीजन में खुद मोदी ने 130 से अधिक जनसभाएं कीं.

कैसा है मोदी की ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला संगठन की शक्ति बीजेपी के पास ना केवल उसके सुपरस्टार प्रचारक मोदी हैं बल्कि एक बेहद गठा हुआ अनुशासित संगठन भी. बीजेपी खुद प्राथमिक सदस्यों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसका मूल संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवकों का संगठन है. संघ ने भी विश्व भर में मोदी समर्थक माहौल तैयार करने में भूमिका निभाई.

कैसा है मोदी की ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला धन बल बीजेपी के पास खर्च करने के लिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा धन था. केवल सोशल मीडिया की बानगी देखें, तो फेसबुक और गूगल पर ही कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने छह गुना ज्यादा पैसा खर्च किया. अनुमान है कि बीजेपी का चुनाव प्रचार में कुल खर्च कांग्रेस से 20 गुना ज्यादा था.

कैसा है मोदी की ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला पाकिस्तान-विरोध पर एकजुटता चुनाव के ठीक पहले पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव पर पीएम मोदी के रवैये के कारण भी उन्हें बहुत फायदा हुआ. फरवरी में पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हुए आत्मघाती हमले का जवाब देने का उनका कदम और तरीका दोनों कहीं ना कहीं लोगों को पंसद आया, जिसका सबूत उन्होंने अपने वोट के रूप में दिया. राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के नाम पर काफी लोग उनके साथ जुड़े.

कैसा है मोदी की ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला लोकलुभावन नीतियां देश के गरीबों के लिए बीते पांच साल में लाई गई योजनाओं के अंतर्गत कई लोगों के घरों में गैस सिलिंडर पहुंचा, टॉयलेट बनवाए गए, बिजली पहुंची और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने के प्रयास हुए. हालांकि कई इलाकों में ये काम अधूरे हैं लेकिन नतीजों से लगता है कि लोगों ने कुल मिलाकर इन कदमों का स्वागत किया है.

कैसा है मोदी की ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति बीजेपी और उसके नेताओं की देश के सत्ता के गलियारों में बने रहने, देश को नेतृत्व देने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति लोगों को नजर आती है. वो हर तरह कोशिश करके सत्ता में रहना चाहते हैं. जिस तरह से बीजेपी ने अपने कमजोर सहयोगियों की मांग भी पूरी की और उन्हें अपने साथ रखा उस तरह की प्रतिबद्धता दूसरे दलों में नजर नहीं आती है. रिपोर्ट: ऋतिका पाण्डेय



बिना किसी चुनाव प्रचार और जानकारी के इतनी बड़ी संख्या में नोटा को मिलने वाले और लगातार बढ़ रहे मतों की संख्या एक नई राजनीतिक विमर्श को जन्म दे रही है. इस बार कई जगहों पर हार-जीत का अंतर पांच-छह हजार मतों का रहा जबकि उन्हीं सीटों पर नोटा को 25 हजार तक वोट भी मिले हैं. इससे अब नोटा का महत्व राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भी समझ रहे हैं.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने पिछले साल ही कहा था कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए जहां जीत का अंतर नोटा मत संख्या की तुलना में कम हो और विजयी उम्मीदवार एक तिहाई मत जुटाने में भी नाकाम रहे हों. दरअसल नोटा मतदाता को यह अधिकार देता है कि वह किसी खास सीट से चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान न करे.

गुजरात में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में 5.5 लाख से अधिक और करीब दो प्रतिशत मतदाताओं ने नोटा बटन दबाया था जबकि कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर नोटा मतों की संख्या से कम था. गुजरात विधानसभा चुनावों में नोटा मतों की संख्या कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर किसी भी अन्य पार्टी के मतों की संख्या से अधिक थी.

