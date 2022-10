'Yan ta'adda sun kai hari a Nijar

Rahotanni na cewa harin ta'addancin ya halaka mutane 11 a yankin mai iyaka da Mali da Burkina Faso. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito wani jami'in gwamnati na cewa an maharan dauke da makamai sun far wa wasu motoci uku ne, kuma nan take suka kashe mutane tara da ke cikin, kana daga baya sun kara kashe wasu mutane biyu da ke kan babur a kauyen Tizigorou a gundumar Banibangou da ke yammcin kasar.

Ba tun yau ba dai kasar Nijar ke fama da hare-haren 'yan bindiga musamman ma yankunanta da ke makwaftaka da mali da Burkina Faso, lamarin ya yi sanadiyar salwantar dumbin rayuka da asarar dukiyoyi.