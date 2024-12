A rubuce a cewar MDD dukkan yara suna da 'yanci iri daya ba tare da la'akari da inda suka fito ko jinsi ko addininsu ba. Wannan 'yancin kuwa ya hada da na kiwon lafiya da ilimi da ba su damarmaki da kuma karesu daga fitina su kuma yi wasa su ji dadi yadda ya kamata. To amma a zahiri lamarin ba haka yake ba. A New Delhi an tilasta wa wannan yaron tsince-tsdince a Bola cikin hayaki mai guba.