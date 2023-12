Kasar Ukraine ba yaki daga Rasha kadai take fuskanta ba, amma har da bala'in ambaliyar ruwa. Ranar shida ga watan Yuni an samu fashewa a madatsar ruwan Kakhovka inda ya nutsar da garuruwan da suke da nisan murabba'in kilo-mita 900. Kasashen Rasha da Ukraine sun zargi juna game da abin da ya faru, masu bincike na kasashen duniya sun yi imanin Rasha take da alhakin fashwar da aka samu.