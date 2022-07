Tsugune ta gaza karewa a Siri Lanka

Majalisar dokokin ta Siri Lanka dai, ta zabi Ranil Wickremesinghe domin ya amye gurbin hambararen shugaban kasar Gotabaya Rajapaska da gagarumin rinjaye. Sai dai har yanzu tsugune ba ta kare ba, kasancewar masu zanga-zangar da suka tilastawa Rajapaska ajiye mukaminsa na shugabancin kasar na fatan ganin an kakkabe dukkanin tsofafin shugabannin da suka yi mulki tare da shi. Yayin kada kuri'a da 'yan majalisar dokokin suka yi Wickremesinghe ya samu kuri'u 134, yayin da abokin hammayarsa wanda kuma al'umma ke so daga bangaren adawa Dullas Alahapperuma ya sami kuri'u 82 shi kuma Anura Kumara Dissanayaka ya samu uku kacal. A jawabin da ya gabatar a gaban majalisa, sabon shugaban ya bukaci hadin kan abokan hamayyarsa domin fitar da kasar daga halin da take ciki.

A kalli bidiyo 02:04 Sri Lanka : Jama'a na ci gaba da yin bore duk da marabus din shugaban kasar

Wannan sabon mukami dai, na nufin samar da sabuwar majalisar ministoci gami da firaminista domin kafa sabuwar gwamnati. Sabon shugaban mai shekaru 74 a duniya, zai karasa wa'adin hambararen shugaban har zuwa shekarar 2024. Koda yake bangaren adawa ya nuna rashin jin dadinsa kan rashin samun nasara, in da 'yan adawar ke ganin wannan majalisa ba ta yi wa al'ummar kasar adalci ba wajen kawo musu sauyin da suke so. Halin matsin tattalin arziki da kasar da ke da yawan al'umma miliyan 22 ta tsinci kanta, ya jefa al'ummarta cikin mawuyacin hali da yanzu haka suke bukatar agajin gagawa. Masu zanga-zanga na ci gaba da darewa a kan kujerar naki, inda suke ganin dukka dalilan da ya sa suka fito kwansu da kwarkwata domin neman sauyin gwamnatin sun bayyana karara a wannan sabuwar da ake shirin kafawa.