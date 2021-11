Tankade da rairaya kafin gasar Qatar 2022  

Wasan kwallon kafa ne ya mamaye fagen motsa jiki a karshen mako, inda aka gudanar da wasannin share fagen shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a Qatar a watan Disamba na 2022. Kasashen Afirka ma dai ba a bar su a baya, inda gwajin kwanji ya bada damar sanin sunayen kungiyoyin da suka shiga matakin tankade da rairaya. Daya daga cikin kasashen da suka haye matakin tankade da rairaya ita ce Mali, sakamakon kwallon da Kalifa Coulibaly ya zira wacce ta bai wa Eagles damar doke Yuganda da ci 1-0. Wannan nasarar ya sa Mali ta zo ta daya a rukunin na biyar da da maki 16, ma'ana ta lashe wasanninta biyar tare da baras da daya. Ita ma Masar, kwalliyarta ta biya kudin sabulu, domin kuwa Fir'aunan sun tashi 2-2 a bugawa da suka yi da takwarorinsu na Angola, lamarin da ya sa ta kasance a saman teburin rukuninsu. Kasar Afirka ta uku da ta kai labari ita ce Ghana, bayan da ta doke Afirka ta Kudu da ci 1 mai ban haushi sakamakon bugun daga kai sai mai tsaron gida daga André Ayew. Sai dai kasancewar Bafana-Bafana ta kammala da maki daidai da Ghana wato maki 13, sannan suna da yawan kwallaye 4 kowaccensu a rukuni na bakwai, ya sa an yi la'akari da rashin rauni na wasan gaba na Blacks Stars wajen yanke hukunci. A rukunin na takwas kuwa, Senegal ta yi wasan ran sarki ya dade domin ta riga ta kai matakin karshe na wasannin share faden shiga kofin duniya na 2022, inda ta casa Congo-Brazzaville da 2-0, kwallaye da Ismaïla Sarr ya sanya sau biyu. A rukunin na tara kuwa, DR Kwango ta yi waje road da Jamhuriyar Benin da ci 2-0 a filin wasa na Kinshasa, don haka za a ci ga da damawa da ita a wasanni na gaba. Tuni ma magoya bayan kungiyar ta Kwango suka nuna gamsuwa da kamun ludayin 'yan wasansu “A matsayinmu na masu kishin kasa, wannan rana ce ta musamman a gare mu, domin kiris ya rage mana, mun kusa cimma burinmu, muna da kwarin gwiwa domin an tallafa wa tawagarmu. Gwamnati ba ta yi kasa a gwiwa ba, imma a fannin kudi ne ko dai bada shawarwari ne. Muna fatan samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya, kuma muddin muna raye, za mu ci gaba da sa rai." "Ni dai na kasance da kwarin gwiwa, kuma na tabbata cewa za mu yi nasara. Yanzu an gama, kuma mun yi nasara. Mataki na karshe shi ne mu yi nasara a wasanninmu na gida da waje a matakin tankde da rairaya, kuma da zarar mun ci wadannan wasannin, za mu je a Qatar!"

Sauran kasashe har yanzu ba su san matsayinsu ba a gasar ta Qatar



Sai dai har yanzu ba za a san dukkanin kasashen Afirka da suka haye mataki na gaba da neman cancantar shiga kofin duniya na kwallon kafa ba, sai idan an jira har zuwa Talata, ranar da za a yi ta ta kare. Hasali ma wasannin da za su gudana a ranar Litinin ba za su iya yin tasiri sosai ba, inda Kenya za ta karbi bakuncin Ruwanda, yayin da Togo za ta kara da Namibiya. Ita kuwa Mena ta Nijar za ta karbi bakuncin Djibouti, yayin da Guinea-Bissau za ta kara da Sudan. Amma a ranar Talata za a yi ta ta kare tsakanin Super Eagles ta tarayyar Najeriya mai maki 12 da Cap Verd mai maki goma, inda Najeriya ke bukatar canjaras wajen hayewa mataki na gaba, yayin da Indomitables Lions za ta kece raini da Côte d' Ivoire, lamarin da zai ba da damar sanin maci tuwon, kuma dukkaninsu na bukatar samun nasara domin samun damar ganin badi.

A nahiyar Turai,ma an gudanar da wasannin share fagen shiga gasar cin kofin duniya ta 2022.

A nahiyar Turai, an gudanar da wasannin share fagen shiga gasar cin kofin duniya ta 2022. Sai dai a nan, an riga an san wasu kungiyoyi da suka samu tikitin zuwa qatar a 2022. Abin da ya faru wa Serbiya ke nan a rukunin farko na Turai, inda ta bi Portugal har gida kuma ta fita iya taka rawa da ci 2-1 sakamakon kwallon da Aleksander Mitrovic ya ci a mintunan karashe kafin a yi busan karshe. Saboda haka Sabiyawan za su je Qatar a watan Disamba 2022 ba tare da wani kare bin damo ba, yayin da Cristiano Ronaldo da abokan karawarsa na Portugal za su bi matakin tankade da rairaya. Kasar Turai da ta samu tikitin shiga gasar a karshen makon nan ita ce Spain, wacce ta kammalla wasanninta a saman teburin rukuninta na biyu, bayan da ta doke Sweden da ci 1-0 (Alvaro Morata ne ya ci kwallon). Haka ita ma Croatia da ta fafata a gasar cin kofin duniya na karshe ta doke Rasha da ci 1-0, kuma ta kare a matsayi na daya a rukunin na uku. A nata bangare, Beljiyam ta tabbatar da tikitin nata bayan ta doke Estonia da ci 3-1. Ita ma Faransa za a dama da ita a kasar Qatar domin a ranar Jumma'a ne 'yan wasan les Bleus suka yi ruwan kwallaye a karawrsu da Kazakhstan 8-0.Ita Jamus fa, wace wainar ta toya a wasannin na shafe fagen zuwa Qatar? Ai Manschaft ta Jamus ta yi nasara a daren jiya a fafatawa da ta yi da Armenia, inda aka tashi 4-1. Godiya ta tabbata da Ilkay Gündogan da ya zira biyu daga cikin kwallayen, yayin da Kai Havertz da Jonas Hofmann suka ci daya kowannensu. Dama wannan wasa ya sakasance na ran sarki ya dade ne, domin kuwa Jamus ta kasance kasar farko da ta kai bantenta a wasannin share fagen, inda ta samu nasara a daukacin wasanni bakwai da ta buga, lamarin da koci Hansi Flickya burge shi musamman salon wasa da suka yi amfani da shi: "Abin da ke da mahimmanci a gare ni, ba kawai yadda za a buga wasa yadda ya kamata ba ne, amma har da salon taka leda. Na san cewa akwai abubuwan da za su inganta a nan gaba, amma abin da ke da kyaun gani shi ne yanayin da ke cikin kungiyar, 'yan wasan suna farin ciki da kasancewarsu tare da juna, ina ganin cewa hakan na ganuwa sosai a filin wasa, suna wasa da juna, kuma hakan yana da muhimmanci a gare ni da sauran ma'aikata. Ina jinjina wa wannan kungiya dangane da ci gaban da ta samar a wasannin baya-bayannan.

Wata 'yar Najeriya ta shahara a wasan Taekwondo

Wata 'yar Najeriya mai suna Zainab Saleh, wadda ta assasa kungiyar wasan Karate, ta kasance mace da ke son ganin gasar da take shiryawa a duk shekara ta taimaka wajen sama wa mata kariya daga barazanar da suke fama da su. Hajiya Zainab Saleh mai shekaru 51 ta ce akasin yadda ake ganin maza ne kadai za su iya wasan na Karate.Za mu karkare ne da gasar kasa da kasa ta judo da aka kammala a birnin Dakar a karshen makon, wacce Senegal ta mamaye ta, inda ta lashe lambobin 16 ciki har da zinare 4. Dan wasa Moussa Diop ne ya zo na daya a ajin nauyin kilogiram 60, yayin da Saliou Ndiaye ya samu nasara a nauyin #yan kasa da kilogiram 81, Shi kuwa Abderrahmane Diao ya ciri tuta a nauyin kilogiram 90, shi kuwa Mbagnick Ndiaye ya zama gwani a ajin masu nauyin kilogiram 100.