Sharhi: Makomar alakar Afirka da Faransa

Shugaban Faransa Emmanuel Macron Hoto: Ludovic Marin/REUTERS

Ya hulda za ta kasance a gaba tsakanin Afirka da Faransa, kan wannan kalamai na Shugaba Emmanuel Macron? Cikin sharhin da ya rubuta Abdourahamane Hassane na shashen Hausa na DW, ya nunar da cewa kowane bangare zai yi asara duba da irin moriyar da yake ci. Ya fara sharhin nasa ne yana mai cewa: Biyaya ta irin yadda da ke yi wa uba ce ta kasance fiye da shekaru 60 tsakanin Faransa da kasahen Afirka, inda take da karfin fada a ji da kuma tasiri a kan harkokin tattalin arziki da siyasa. Duk da ikiranin canji huldar da aka yi a taron Baul na shekarta ta 1990 na shugabannin Fransa da Afrika a karkashin jagorancin Francois Mitteran na wancan lokaci, ta yadda hulda za ta kasance abokanan hulda ba maigida da uban gida ba. Amma Faransa, ta ci gaba da kasancewa ruwa da tsaki a nahiyar Afirka.

Shakka babu a shekara ta 2010 Faransa ta taka muhimmiyar rawa a Cote dIvoire, wajen dora Alassane Ouattara kan mulki bayan da Laurent Gbabgo ya fadi a zabe amma kuma ya yi mursisi cewar shi ya ci zaben. Haka a shekara ta 2012 lokacin da kungiyoyin masu jihadi suka mamaye yankin arewacin Mali a yakin Azawad, shugaban Malin Amadou Toumani Toure ya yi kira ga Faransar ta kawo masa dauki domin ceton kasarsa. Shekaru 60 din bayan samun 'yancin kai, abubuwan da ke faruwa a halin yanzu sun nuna cewa dangantakar da ke tsakanin Faransa da kasahen Afirka da ta raina ta yi tsami fiye da kowane lokaci ko ma ta wargaje a wasu kasashe. Wannan na nuni ne da kyamar Faransawa, wadda ke yaduwa a yankin Sahel. Tun farko kasashen Mali da Nijar da Burkina Faso sun katse huldar soji da Faransa, kafin a baya-bayan nan Senegal da Chadi da Cote d Ivoir su bi sahu. Wannan na daga cikin abin da ya kara bakanta ran Shugaba Emmanuel Macron din, har yake ganin kasashen sun butulcewa Faransan. Shin Tura ce ta kai bango, inda hatta kasashen Afirkan da ake ganin sune 'yan gaban goshin Faransa wato Cote d'ivoire da Senegal suka canza ra'ayi?

Abdourahamane Hassane Hoto: Florian Görner/DW

Ko da yake Ousman Sonko da gwamnatinsa da man can suna da manufofi na sauyi, sabanin tsawon lokacin na mulkin Léopold Sédar Senghor da Abdou Diouf har ma da Abdoulaye Wade da suka rinka yin biyyaya ga Faransan ido a rufe. Tsawon shekaru Faransa ta rika juya wadannan kasashe na Afirka yadda take so, amma yanzu kamar tsoro ya gushe tun bayan da kasashen Mali da Buirkina da Nijar suka tayar mata da balli tamkar sun kece labule ga sauran kasashe. Ko wanne dai daga cikin bangarorin zai tafka asara, ga misali a kasahen Sahel akwai sama da kungioyoyin agaji na Faransa 400 da ke yin aikin agaji ga jama'a wadannan duk za a rasa su ban da kamfanoni na Faransa da suka rufe da ma wadanda za su rufe da kuma irin gudunmawar da suke bayar wa a cikin kasafin kudi. Cinikin makamai da ma'adinai da kasashen suka saba da Faransa ya tsaya misali a Nijar, sama da shekaru 50 Faransa ce ke saka frashin yadda za ta sayi ma'adinin Uranium din kasar kuma a tace a kasarta.

Yanzu duk wannan ya zama labari, yayin da Senegal ta ce gaba daya sai a sake yarjejeniyin cinikaya tsakaninta da Faransan. Sannan sanin kowa ne sama da kaso 60 na hasken wutar lantarkin da ake amfani da ita a Fransa, na zuwa ne daga ma'adinan uranium na Nijar. A fili take irin karfin da Faransa ta ke da shi a Afirka na sauke shugaban da take so da dora wanda ta ga dama, ga dukkan alamu yanzu babu shi. To amma Faransan za ta iya yin kutse a cikin sahun sojojin Afirka, kamar yadda ake zargin take yi a da na yin juyin mulki a cikin wata kasa domin kare manofinta. Shin wadannan kasashen Afirka sun yanke kauna wajan neman wani tallafi daga Faransa ko da wani bala'in ya taso musu, kamar yadda Mali ta yi a shekara ta 2012 da mamayar 'yan tawaye ta fi karfinta? Shin shirin mika mulkin da wasu sojojin ke son yi ga farar hula a nan gaba, yaya hulda za ta kasance tsakanin kasashen da Faransa? Duk wadannan tambayoyi ne, wadanda ke bukatar samun amsa na da wani lokaci.