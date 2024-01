Sabon nau'in Corona ya kashe mutum 10,000

Alkalumman Hukumar Lafiya ta Duniya, WHO na nuni da cewa, kimanin mutane 10,000 ne suka mutu sanadiyar cututtuka da ke da alaka da Corona a watan Disambar 2023.

A cewar hukumar, yaduwar cutar a wannan karon na da alaka da tarukan da aka gudanar a lokutan hutun karshen shekara da kuma bullar sabon nau'in cutar corona mai suna JN.1.

An ruwaito alkalumma ne daga kasashe 50 mussamman na nahiyar Turai da kuma Amirka. WHO ta ce an samu karin wadanda aka kwatar a asibitoci da kashi 42 cikin 100 a watan Disamba idan aka kwatanta da watan Nuwambar barar.

Karin bayani: An samu bullar sabon nau'in COVID-19

Babban Daractan WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi kira ga gwamnatoci da su kara sanya ido tare da samar da wadatattun magunguna cikin sauri. Jami'an hukumar sun shawarci jama'a da su yi rigakafin cutar da kuma ci gaba da sanya takunkumin rufe hanci da baki.