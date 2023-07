Najeriya za ta ciwo bashi

Gwamnatin Najeriyar za ta karbo bashin na dalla milyan 800 daga bankin duniya. Buba sabon babi ne dai na wannan gwamnatin da take sabuwa fil a karkashin jagorancin shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu daga inda tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta tsaya. Amma me 'yan majalisar suka hango har da na bangaren adawa suka amince da karbo bashin a dai-dai lokacin da ake koke na bashin da ke kan Najeriya ya yi yawa da ya sanya kudin ruwan da take biya ya zama mata kalubale.

Majalisar Najeriya ta amince shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ciwo bashin

Shugaban Najeriya Bola Tinubu

Tuni dai masana a fanin tattalin arziki na ci gaban kasa ke bayyana damuwarsu a kan batun ciwo bashi da Najeriyar ke ci gaba da yi, musamman bashi na a ci shiru da ba'a ganin ci gaban da ya dace bayan an karbo shi, sanin illar kudin ruwan da ake biya. A yanzu dai bashin da ke kan Najeriyar ya karu da kashi 14.46. Ofishin kula da bashi na Najeriya ya ce a karshen watan Mayu bashin da ake bin gwamnatin Najeriyar ya kai Naira tirliyan 77. Comrade Isa Tijjani mai fafutukar kare hakin jama'a a Najeriya na mai bayyana cewar: '‘Yan Najeriya dai sun sa ido don gani a kasa wai an ce da kare ana biki a gidansu a kan irin tsare-tsare na saukaka rayuwa da gwamnatin za ta bullo da su a dai-dai lokacin da tsadar kayayyaki musamman na abinci irin su masara da shinkafa ya jefa milyoyin 'yan kasar cikn mawuyacin hali na ‘yan rabanna ka wadata mu.