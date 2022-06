Najeriya: Tsofaffin sojoji a yaki da ta'addanci

Yanke shawarar amfani da tsofaffin sojojin da suka yi ritaya a Najeriyar domin su taimaka a yaki da matsalar rashin tsaro da ta addabi kasar dai, ana masa kallon wata dabara ce ta amfani da kwarewa da ma cancantarsu a fannin. Babban hafsan sojojin Najeriyar Laftanar Janar Farouk Yahya ya ce kwararru da suka yi fice a aikinsu wadanda suka yi ritaya cikin sojojin, za a sake nemo su domin su yi aiki a kokarin fitar da Najeriyar daga wannan hali da ya kai wa kowa a wuya. Kama daga yankin Arewa maso Gabashin Najeriyar da ake fama da ta'addanci da garkuwa da mutane a yankin Arewa maso Yammaci da yake naso zuwa sauran sassan kasar.

Dubban mutane ne dai, matsalar ta'addanci ta raba da muhallansu a Najeriya

Kama daga kwararru a fannin tsaro zuwa ga tsofaffin sojoji a kasar, an dade ana kiraye-kiraye ga Najeriyar da ta yi amfani da kwarewarsu wajen taimakawa a yaki da 'yan ta'addan sanin cewa mafi yawansu an musu ritaya tun suna da sauran karfi da ma kwarewarsu ta aiki a Najeriyar da kasashen waje. Gwamnatin Najeriyar dai ta kawar da batun yin hayar mayaka daga kasashen waje, tun bayan takaddamar da wannan ya haifar a lokacin gwamnatin da ta gabata. Ana yabawa wannan shawara a yanzu, koda yake Najeriyar na da dimbin matasa da ba su da aikin yi a kasar wadanda sanya su a irin wannan aiki na iya taimaka rage matsalar. An dade dai ana kiraye-kiraye na amfani da matasa a irin wannan harka, musamman wadanda suka shiga aikin sa kai na JTF da suka dade suna taimakawa jami'an tsaro a fanoni da dama na yaki da matsalolin rashin tsaron.