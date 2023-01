McCarthy ya zama kakakin majalisar Amirka

Bayan an jima ana kai ruwa rana, daga karshe dai Kevin McCarthy na jam'iyyar Republican a Amirka ya yi nasarar zama sabon kakakin majalisar wakilan kasar. An dai kwashi akalla kwanaki hudu ana kokarin zaben mutumin da zai maye gurbin Nancy Pelosi ta jam'iyyar Democrat a zaben da aka gudanar har sau uku ba tare da an cimma nasara ba a sakamakon rikicin da ya dabaibaye 'ya'yan jam'iyyar ta Republican.

McCarthy ya yi nasarar shawo kan wasu 'yan jam'iyyar masu ra'ayin rikau da suka zame masa karfen kafa bisa rowar kuri'unsu a zaben da ya zo cike da kalubale ga jam'iyyar ta Republican. Tuni Shugaba Joe Biden ya mika sakonsa na taya Mista McCarthy murnar wannan gagarumar nasarar da ya samu.