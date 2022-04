Wasan wuta a Hamburg

Ana al'adar wasan wuta ko'ina a Jamus lokacin bikin Ista. An faro haka daga lokacin rashin addini inda daga bisani aka shigar da al'adar cikin bikin addinin Kirista bayan Yesu ya tashi daga mutattu. Ana manyan bukukuwan wasan wuta gaban kogin Hamburg. An soke a shekaru biyu saboda annoba - sai dai wannan shekara an takaita yawan mutanen da za su halarta.