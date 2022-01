Makomar Djokovic a gasar Australian open

An dai tsare Djokovic ne a filin Melbourne na tsawon sa'o'i biyu, bayan shakkun da jami'ai suka nuna tattare da takadar izinin zamanshi a kasar.Jami'an kula da iyakokin kasar sun ce Djokovic ya gaza cika sharuddan shiga kasar da suke da alaka da corona. Sai dai dan wasan Tennis din na daya a duniya ya ce an cire shi daga cikin wadanda za su gabatar da shaidar corona. Hukumomi na cewa ya zama wajibi Djokovic ya bar kasar nan take, tun da ya kasa nuna shaidar ko ya yi cikakkiyar allurara riga-kafin corona. Firanministan kasar Scott Morrison ya ce doka na iya aiki a kan kowa. A farkon wannan makon ne dai, masu shirya babbar gasar ta Tennis din na na Australian open suka bayyana cewa dan asalin Sabiyan Djokovic mai shekaru 34 zai fafata a gasar ba.