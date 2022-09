Mahaukaciyar guguwar Ian a Florida

Shugaban Amirka Joe Biden ya bayyana fargabarsa da kuma damuwa kan mahaukaciyar guguwar Ian da ke barazana sake afaka wa sassan jihar Florida, Mista Biden ya ce, akwai yiyuwar jihar ta fuskanci ibtila'in guguwa mafi muni da aka taba gani a jihar. Amma ya bayar da tabbacin daukar matakin kare rayukan al'umma.

A wannan Alhamis, an kwashe dubbai daga gidajensu da ma wasu dama da ke jinya daga asibiti bayan hasashen masana kan guguwar da ke tafe da ruwan sama da iska mai karfi, an samu katsewar wutar lantarki a yankunan jihar da dama, tun bayan da guguwar Ian ta far ma jihar ta Florida.