Labarin Wasanni: 23.10.2023

A wasannin lig na Jamus da ake kira Bundesliga Dortmund ta doke Werder Bremen 1 mai ban haushi sannan an kara a karshen mako a tsakanin klub-klub na Afirka.

A wasannin lig na Jamus da ake kira Bundesliga Dortmund ta doke Werder Bremen 1 mai ban haushi, kana FC Kolon ta doke Moenchengladbach 3 da 1, yayin da Freiburg ta samu galaba kan Bochum 2 da 1. Ita kuwa kungiyar Bayern Munich ta bi Mainz gida ta doke 3 da 1, haka Franfurt ta yi tattaki zuwa gidan Hoffenheim ta doke ta 3 da 1, ita ma Leipzig ta yi irin wannan nasarar bin Damstadt gida ta doke ta 3 da 1, yayin da Stuttgart ita ma ta yi tattaki gidan Union Berlin ta doke ta 3 da nema, kana Augsburg ta bi Heidenheim gida ta lallasa ta 5 da 2. Sannan wasan da Leverkusen ta yi tattaki zuwa gidan Wolfsburg ta doke ta 2 da 1, muka kawo muku kai tsaye inda Mohamed Tidjani Hassane tare da Mouhamadou Awal Balarale suka gabatar:

Wasannin Primiya na Ingila Liverpool ta doke Everton da ci biyuu da nerma

Hoto: Mike Egerton/PA/picture alliance

A wasannin Pirimiya na Ingila da aka kara Liverpool ta doke Everton 2 da nema, Chelsea da Arsenal sun tashi 2 da 2, sannan Manchester United ta bi Sheffield United gida ta sallasa ta 2 da 1, kana Aston Villa ta doke West Ham 4 da 1, ita ma Newdastle ta doke Crystal Palace 4 da nema. A wasannin La Liga na Spain da aka kece raini, Sevilla da Real Madrid sun tashi 1 da 1, ana ta bangaren Barcelona ta samu nasara kan Bilbao 1 da nema, Real Sociedad ta doke Mallorca 1 mai ban haushi, yayin da Osasuna da doke Granada 2 da nema.

Wasannin neman cin kofin zari ruga na duniya a Faransa

Hoto: Lewis Joly/AP/picture alliance

A wasannin neman cin kofin zari ruga na duniya da Faransa take daukan nauyi za a iya cewa gudu ya kare saura zamiya, domin an tantance kasashen da suka kai wasan karshe, inda kasashen Ajantina da Ingila za su kara wasan neman matsayi na uku ranar. Jumma'a mai zuwa sannan ranar Asabar za a kara wasan karshe tsakanin New Zealand da Afirka ta Kudu. Ita dai Afirka ta Kudu wadda ta kai wasan karshen ta kasance wadda ta yi fice a wasan zari ruga tsakanin kasashen nahiyar Afirka. Daga Alhamis 26 ga watan da muke ciki na oktoba, za'a fara zagaye na biyu na wasannin kwallon kafar mata a yankin Asiya wanda zai bayar da damar samun kasashen da za su cancanci karawa a gasannin Olympics a birnin Paris shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kawo yanzu dai kasashe 12 suka rage wadanda aka kasa su zuwa rukunnai hudu. Pinado Waba na dauke da Karin bayani.