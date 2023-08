Labarin Wasanni 21.08.2023

A fagen guje-guje da tsalle-tsalle, a wani abu mai cike da tarihi da ya gudana a birnin Budapest na Hungary, dan Afirka ya yi nasarar lashe lambar azurfa a tseren mita 100 a karon farko a tarihin gasar zakarun duniya. Sunansa dai Letsile Tebogo, kuma dan asalin kasar Botswana ne, wanda ya zo na biyu a tseren cikin dakika 9.88, a bayan dan Amirka Noah Lyles. Kuma Tebogo ya ji matikar dadin irin rawar da ya taka:

"Na yi matukar farin ciki da lashe wannan lambar azurfa. Wannan tukwici ne ga kocina da ni kaina, saboda burinmu ya kasance zuwa wasan karshe. Ban yi tunanin kasancewa a kusa da dukan wadannan 'yan tseren ba , ina tsammanin za su yi min zarra, ni kuwa zan rinka bin su a baya. Amma yin kafada da kafada da su ya zama abin yabo a gare ni, kuma zan ci gaba da yin gini a kan wannan tubali."

Letsile Tebogo dan kasar Botswana na murnar nasarar da ya samu

Sauran 'yan Afirka da suka samu lambobi a gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya sun hada da Joshua Cheptegei da ya samu zinare a tseren mita 10,000 cikin minti 27da dakika 51, lamarin da ya sa dan wasan na Yugganda ci gaba da rike kambunsa tare da wuce Daniel Ebenyo dan Kenya da Selemon Barega dan kasar Habasha. A bangaren mata kuwa, kasar Habasha ce ta share wa nahiyar Afirka hawaye a tseren mita 10,000, inda 'yar wasa Gudaf Tsegay ta yi nasara a gaban Letesenbet Gidey da Ejgayehu Taye.

​Bayan makonni hudu na fafatawa tsakanin nahiyoyi daban-daban, an kwwo karshen gasar cin kofin duniya ta mata a Ostareliya da New Zealand wacce Spain ta lashe a karon farko cikin tarihinta bayan da ta doke Ingila da ci 1-0 a wasan karshe da ya gudana a Sydney. Hasali ma dai bayan da Kyaftain din Spain Olga Carmona ta ci kwallon a minti na 29, 'yan matan Ingila sun farka daga barci a makare bayan da aka dawo hutun rabin lokaci, amma kwalliyarsu ba ta biya kudin sabulu ba. Sai dai yanzu da aka kammala gasar an fara kiraye-kirayen tallafa wa kwallon kafar mata saboda yadda suka gamsar da ma'abota da irin rawar da suka taka.

'Yan kungiyar kwallon kafa ta mata na kasar Spain

Za a gudanar da gasar cin kofin duniya ta gaba ta mata a 2027 wata cikin shekaru hudu masu zuwa. Daga cikin kasashen da ke zawarcin daukar bakuncin gasar har da Afirka ta Kudu da Brazil da takarar hadin gwiwa tsakanin Mexico-Amurka yayin da a daya hannun kuwa ake da Beljiyam da Jamus. Sai a ranar 17 ga watan Mayu 2024 ne za a san kasar ko kasashen da suka shirya gasar.

Yanzu kuma sai gasar Bundesliga ta Jamus, inda aka gudanar da makon farko na kakar wasa ta bana. Sai dai fa tsamanin yadda aka zata Stuttgart ce take saman teburi, duk da rashin tsohon kyaftin dinta Wataru Endo dan kasar Japan da ke bugawa a Liverpool na Premier League yanzu haka. Amma duk haka, 'yan kwallon VfB Stuttgart sun nuna hadin kai tare da gasa wa VfL Bochum aya a hannu da ci 5-0, Godiya ga dan asalin Côte d' Ivoire Sehrou Guirassy da ya zura kwallaye biyu da Silas na Kwango da kuma Dan-Axel Zagadou.

'Yan wasan VfB Stuttgart da na VfL Bochum

Ita ma Yaya-babba Bayern Munich da ke rike da kambun zakaran kwallon kafar Jamus ta samu nasara inda ta bi Werder Bremen har gida kuma ta doke ta da ci daya bayan daya har 4-0. Hasali ma sabon tauraron kungiyar ta Munich wato Harry Kane ya zura kwallo daya a raga kuma ya taimaka aka ci kwallon farko. Dan wasan na Ingila ya ce ya ji dadin kwazonsa da na abokan wasansa a wannan fafatawa:

" Wannan ya kasance kyakkyawar karawar farko a Bundesliga. Mun yi magana sosai game da wannan wasa, kuma na yi azarbabin buga shi. Mun fara wasan yadda ya kamata, tun da farko na taimaka wa Leroy Sané cin kwallo. Bayan da aka dawo hutun rabin lokaci, Werder Bremen ta samu damammak,i amma mun kasance cikin nutsuwa kuma na sami damar zura kwallo daya. A takaice dai abu ne mai kyau a fara kakar wasa kamar haka, kuma ina fatan za mu ci gaba da wannan kwazo a mako mai zuwa."

A bangaren Yaya-karama Borussia Dortmund ma, laya ta yi kyau rufi domin ta doke FC Cologne da ci 1-0 sakamakon kwallo da Donyell Malen ya ci, amma dai ba su gudanar da salon wasan da zai iya burge magoya bayansu ba. Sauran kungiyoyin Kwallon kafar Jamus da suka yi nasara a makon farko sun hada da Union Berlin da ta doke Mainz da ci 4-1 ciki har da kwallaye uku da Kevin Behrens ya zira. Ita kuwa Bayer Leverkusen ta lallasa RB Leipzig 3-2 yayin da Freiburg ta bi TSG Hoffenheim har gida kuma ta doke ta da ci 2-1. A nata bangaren Frankfurt ta samu nasara a kan Darmstadt 1-0 sakamakon kwallon da Randal Kolo Muani ya ci. Ita ma Wolfsburg ta nuna kwazo inda ta markade sabon shiga Heidenheim da ci 2-0.

Wasan Tennis | Carlos Alcaraz da Novak Djokovic

Amma wasan da ya fi daukar hankali shi ne wanda ya gudana a kudancin kasar tsakanin Augsburg da Borussia Mönchengladbach inda aka ga ruwan kwallaye wato ci 4-4. A jimilce dai, kwallaye 34 a ka zuwa a rana ta farko ta gasar Bundesliga karo na 61.

A fagen tennis, bayan wasan karshe mai ban sha'awa, Novak Djokovic ya dauki fansa a kan Carlos Alcaraz tare da lashe Masters na Cincinnati a rukunin maza bayan da aka dauki sa'o'i 3 da mintuna 49 ana wasan karshe. A hakika nin gaskiya ma dai Djokovic ya rama wa kura aniyarta ne saboda Alcaraz mai matsayi na daya a duniya dan kasar Spain ya ture shi daga matsayinsa gwani na gwanye makonni biyar da suka gabata a wasan karshe a Wimbledon. Amma a yanzu Djokovic mai shekaru 36 wanda bai shiga wata gasa ba tun bayan rashin nasarar farkon watan Yuli ya sake dare matsayin na biyu na duniya a fagen tennis.

Yayin da a rukunin mata kuwa Cori Gauff ta Amirka mai shekaru 19 ta bukaci rukuni wasanni biyu kawai wajen doke Karolina Muchova da ci 6-3, 6-4 tare da lashe WTA 1000 na farko, ko da shi ke ta taba lashe matsakaitan gasanni biyar a rayuwarsu ciki har da guda uku da ta samu a wannan shekarar. Ita dai Gauff da kafin gasar Cincinnati da ke a matsayi na bakwai a duniya ta yi nasarar yin waje road da da lamba 1 ta duniya Iga Swiatek, lamarin da ya.