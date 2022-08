Kyamar baki ta sake dawowa Afirka ta Kudu

Wadanda ake zargin dai na aiki ne a Ma'aikatar Hakar Ma'adinai da ke yankin Krugersdorp na Afirka ta Kudun. 'Yan kasa da zargin fyaden ya fusatasun yi yunkurin daukar doka a hannunsu, inda suka lakada wa wadanda suka yi katarin haduwa da su a wajen hakar ma'adanan duka na tozartawa a gaban jama'a.

Mata takwas fyade ne aka yi wa fyaden bayan da masu laifin suka kwace wa matan kayayyaki masu muhimmanci.

Tashin hankali da ya biyo bayan lamarin ya sanya hukumomi kama sama da mutum 100 bisa zargin su da hannu a ta'asar, kuma gaba dayansu baki ne da suka shigo Afirka ta Kudu daga Lesotho da ke makwabtaka, lamarin da ya kara tayar da daddiyar matsalar kyamar baki da kasar ta yi kaurin suna a kai.

Wasu masu zanga-zangar kyamar baki a Afirka ta Kudu a 2020

Dan Afirka ta Kudu Raul Ndanduleni ya jefi baki 'yan ciranin da laifin fyaden.''Su suke fataucin mutane, su suke fashi suna kwace wa mutane motocinsu, amma da wuya a gane hakan don mahukunta ba su da cikakken bayanansu''

Wani dan fafutukar ganin an mayar da baki kasashensu Veli Madondo ya ce tun da gwamnatin Afirka ta Kudu ta gaza daukar mataki, to su za su dauki matakin nemar wa yankinsu mafita.

Yadda zanga-zangar kyamar baki a 2008 ta raunata wani mutum a Afirka ta Kudu

Gwamnatin Afrika ta Kudun ta amince da jan aikin da ke a gabanta a kokarin da take na ganin ta magance matsalar da baki 'yan cirani ke haifarwa a kasar. Ministan harkokin cikin gida Aaron Motsoaledi ya ce ''a duk lokacin da muka dauko batun daukar mataki kan bakin da suka hana ruwa gudu sai ka ji an ce, Afirka ta Kudu na kyamar baki amma ko kadan ba haka bane, matsala ce babba da ke bukatar daukar sahihin mataki kuma yin hakan na bukatar hadin kan al'ummar Afirka ta Kudu baki daya'' in ji ministan.

Mutane da dama sun mutu tun bayan soma rikicin nuna kyama ga baki a shekarar 2008.