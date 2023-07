Jaridun Jamus:Tarzoma a Giessen

Die Tageszeitung Ecowas yakamata ya sake samun hakUra aa yanzu kam. Jaridar ta ce Sabon shugaban Najeriya na son sake fasalin kungiyar yankin yammacin Afirka a matsayin shugaban kungiyar. Sabon zababben shugaban Najeriya Bola Tinubu a yanzu shi ne shugaban kungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ta Ecowas. Shi ya gaji Umaro Mokhtar Sissoco Embaló, shugaban kasar Guinea-Bissau. A jawabinsa na farko dan shekaru 71 ya jaddada cewaR rashin tabbas da ta'addanci a yankin in ba magancesu sune za su hana ci gaba a yankin. A matsayin mu na shugabannin yankin in ba dau matakin magance wannan matsalar, to muna iya zama zakin da bai da hakora. A saboda haka ne aka sake tattauna batun kafa wata runduna ta dabam mai dauke da sojoji 5,000 tun farawa. Wani bangare kuma ya kamata membobin su kasance masu himma wajen yakar ta'addanci.

Tarzoma yayin bikin al'adar kasar Eritrea a Jamus

Bikin 'yan Eritrea a Giessen da ya rikide ya zama tarzoma

Die Welt: Ta ce: 'yan sanda 26 sun jikkata, jarida na magana ne kan bikin ‘yan Eritrea da ya gudanan a birnin Giessen na kasar Jamus. Yan anda suka ce tun karfe biyar na safiya suke kokarin hana masu adawa da bikin shiga inda ake yinsa, amma duk da haka wasu sun yi ta tsallakawa. Masu zanga zangar dai na adawa da bikin al‘adar inda a cewarsu, bikin na masu goyon bayan muradun shugaban kama-karya na kasar, wanda tun samun yancin kai kusan shekaru 30 shi kadai ne ke mulki. Masu adawa da shirin wasu sun fito ne daga kasashen Turai mabanta domin kawai su nuna adawarsu da bikin. Yan sanda sun kama akalla mutane 60 daga cikin masu boren. Tun da farko mahukuntan birnin Giessen sun hana yin bikin domin ko a bara an samu tarzoma, amma kuma kotu ta yanke hukuncin cewa babu wata hujjar hana bikin. Akalla ‘yan sanda 1000 suka yi aiki don kare masu yin biki, Wanda duk da haka bai wanye lafiya ba sanda aka hada amfani da kulki da kuma hayaki mai sa kwalla.

Mawuyacin hali na bakin haure a Tunisiya

'yan cirani a garin Sfax na Tunisiya

Sai wani labarin da die Tageszeitung ta duba kan bakin haure a Tunisiya. Inda ta fara da cewa wadanda aka kora daga birnn Sfax na Tunisiya? 'Yan cirani da ke kudu da hamadar Sahara da daman gaske aka kora daga birnin yayin barkewar wata tarzoma. Akalla 'yan cirani 1000 aka tattara aka fitar da su daga birnin mai tashar jiragen ruwa. Rikicin da ya fara sanadin murtuwar wasu daga cikin bakin hauren. Inda daga nan hukumomi suka kawo wasu bas-bas suna ta kwasar bakin haure. Kungiyoyin kare hakkin jama'a dai na Allah wadai da rashin imanin da aka aikata. Domin a cewarsu bakin tamkar an kai su wajen mutuwa ne, kasancewa an zubar da su cikin filin da ba komai sai yashii, ba ruwa ba abinci. A labarinta Jaridar die Zeit ta duba matsalar cimaka ne, inda ta ce kayan abinci na asali marasa araha ga miliyoyin mutane. Wannan shi ne ke cikin rahoton kungiyar yaki da yunwa ta Welthungerhilfe. Kungiyar ta ce a halin da mutanen ke ciki suna fama da yunwa kuma lamarin sai kara tabarbarewa yake yi. Jaridar ta ce babban Dalili faruwar haka kuma shi ne yakin Ukraine. Wannan ya sa yunwa na neman zama wani bala'i a wasu yankunan Afirka. A kasar Somaliya ana iya gani tantuna a sansanin 'yan gudun hijira na Baydhabo. Musamman kasashen da ke kahon Afirka suna fama da fari mafi muni cikin shekaru da dama, tare da yanzu haka miliyoyin 'yan Somaliya da ke bukatar abinci, don haka suna matukar neman agaji da taimakon jin kai.