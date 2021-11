Jaridun Jamus: Binciken kisan Sankara

A Labarin da jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung ta rubuta ta ce 'yar kasar Kolombiya mai wa'azin addinin Krirista, ta samu kubuta daga hannun wadanda suka tsareta. Gloria Cecilia Narváez mai shekaru 59 da haifuwa an ga hotunanta tana dariya lokacin ganawa da shugaban kasar Mali Assimi Goita, hadi da Arshbishop na birnin Bamako Jean Zerbo. Matar ta ce ta ina cike da farin ciki kusan shekaru biyar da sace ni amma gani da koshin lafiya, kana sai ta yi godiya ga shugaban kasar Mali bisa himmar da ya bayar wajen sako ta daga hannun 'yan ta’adda.



Sai kuma jaridar Der Tagesspiegel wace ta waiwaye kan rikicin kasar Habasha. Cewar sojoji kasar da ke yaki da mayaka a Tigray, yanzu gwamnati ta kuma kaddamar da wani mummunan hari a jihar Amhara. Jaridar ta ce anga gomman tankokin yaki da motocin sulke da jirage marasa matuka sojoji na wuce wa da su. Wani dan jarida a yankin ya shedar da cewa ganin yadda dubban sojoji suka yi ta wuce wa, hakan tabbaci ne gwamnati na shirin kai wani gagarumin farmaki a yankin na Amhara. Tuni ma dai yankin ke fama da 'yan gudu hijira da suka tsere tun fara yakin yankin Tigray. Kafafen sadarwar yanar gizo da yawa sun bada rahotanni samun munanan hare-hare a iyakar Tigray, abinda kuma ke zama tabbas akwai hannun gwamnatin Addis-Ababa. Hakan dai yazo bayan an yi watanni yankin Tigray an kusan yanke shi da saurarn duniya, ba wanda ya san me ke faruwa, sai kuma yanzu ga shi ana luguden wuta a makobtansu jihar Amhara.

Yanzu kuma batun neman gaskiya a lamarin da ya faru shekaru 34 da suka gabata. Jaridar die tageszeitung

ce ta yi labarin neman makasan Thomas Sankara. A wannan Litinin babban dakin taron Ouagadougou babban birnin kasar Burkina Faso ya yi cikar kwari. A cewar die tageszeitung tun safiyar mutane suka yi layin shiga zauren, inda sojoji suka kafa wata kotun soja mai bincike kan wadanda suka kashe shugaba Thomas Sankara da wasu na hannun damansa 12, a ranar bakwai ga watan Augustan 1987. An dai tsaurara matakan tsaro a harabar sauraron bahasin. Dama can 'yan uwan sojojin da aka kashe da kungiyoyin farar hula ne suka matsa lambar sai a fito da gaskiyar sanin wadanda suka kitsa juyin mulki da kashe zaratán sojoji hade da Thomas Sankara, abinda ya dora Blaiz Compore kan mulki. Yan Burkina Faso na matukar munar ganin Allah ya kawo ranar da za fara bincike bayan shakaru 34 da kisan mutumin da suke ganin ba wai gwarzon Bukinabe ne kawai ba, amma gwarzon Afirka ne, wato Thomas Sansakara.

Shugaba Erdogan ya samarwa Turkiya babban kawance a Afirka bayan daular Usmaniya ta shude shekaru masu yawa, wannan kuwa shi ne labarin Jaridar Neue Zürcher Zeitung, inda ta duba yadda kasar Turkiya ke kara baje karfin ta nahiyar Afirka ne. Jaridar ta bada misali da yadda Turkiya ta yi nasara cusa kanta a rikicin Libiya, wanda kuma ba wai ya bata nasarar mai fada aji a rikicin Libiya ba, amma kuma hakan ya bai wa Turkiya damar kasancewa wacce dole a dama da ita a warware tashe-tashen hakulan Afirka. Da wannan kuma Jaridar ta ce a yanzu baya ga kasar China, Turkiya ta kasance kasa ta biyu dake fada aji a nahiyar Afirka duk da cewa basu yi wa kasa ko daya mulkin mallaka ba. Inda baya sai kashen yamma da suka yi wa Afirka mulkin mallaka ke juya al’amuran Afirka ganin damansu.