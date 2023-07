Iraki da Kuwait za su dinke baraka

Ministan harkokin wajen Iraki Fouad Hussein ne ya sanar da wannan mataki bayan ziyarar da takwaransa na Kuwait Cheikh Salem Al-Sabah ya kai a kasar a ranar Lahadin da ta gabata.

Majlisar Dinkin Duniya ce dai ta tsaga iyakokin kasashen biyu a shekarar 1993, sharaku uku bayan kawo karshen mamayar da Iraki ta yi wa kasar Kuwait mai makwabtaka. To sai dai daga wannan lokaci an yi ta samun rashin jituwa tsakanin kasashen biyu inda Iraki ke ganin an yi mata ba daidai ba a yankin na Golfe mai matukar mahinmanci ga fiton arzikinta na man fetur.

A karkashin shirin dai kasashen biyu su tanadi kafa kwamiti wanda zai nazarci yadda za a zana iyokokin na ruwa, sannan kuma zai mika takardun aiki da ya yi ga hukumomin shari'a a ranar 14 ga watan Agusta mai kamawa.