Hukuncin daurin shekaru 15 kan jami'ar lafiya

Kotun da ke Potsdam da ke kusa da birnin Berlin, ta yankewa jami'a mai aikin kulawa da masu bukata ta musamman hukuncin zaman gidan yari na shekaru goma sha biyar, bayan da aka same ta da laifin kisan hudu daga cikin mutanen biyar da aka bai wa amanar kulawa da su. Baya ga haka, an haramta mata aikin jinya na tsawon rayuwa.

A watan Afrilun wannan shekarar 2021 aka gano gawarwakin mutanen hudu da aka caccakawa wuka kafin daga bisani bincike ya gano cewa, jami'ar mai shekaru 52 da haihuwa ce ta aikata laifin a yayin da take kokarin halaka mutum na biyar, Ines Andrea R tayi nadama da baiyana kaduwarta a gaban kotun a yayin yanke mata hukunci a wannan Laraba, kan kisan da ta ce ita kanta ya daure mata kai.