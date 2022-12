Gwarzon kwallo Pele ya kwanta dama

Marigayi Edson Arantes do Nascimento wato Pele, an haife shi da baiwar sarrafa kwallo yadda yake so a duk lokacin da ya so a salon da yake so. Salon taka ledarsa da shan kwallon sa yana burge masoya kwallon kafa.

"Na samu baiwar wasan kwallon kafa daga Allah, mahaifina yana cewa: idan ka samu baiwar da za ka yi wasa daga Allah, idan ka zauna lafiya, babu wanda zai hana ka."

A cikin littafin tunawa da FIFA na shekarun 1904-1984, an yaba da Pele a matsayin wanda ya mayar da kwallon kafa hanyar fasaha. Hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ta bayyana dan wasan na Brazil a matsayin dan wasan kwallon kafa na duniya na karni, yayin da kwamitin wasannin Olympic na duniya ya ayyana shi a matsayin dan wasan kwallon kafa na karnin da ya gabata. Pele shi ne sarkin kwallon kafa.

Pele a shekarar 1977

"Lokacin da ya fara taka leda yana matashi dan shekara 17. Idan har za mu kwatanta shi da wani dan wasa a yau, to Mbappé ne, domin ya fara yana karami, bana tunanin za mu je ga wani dan wasa kamarsa. Ya zura kwallaye masu yawa."

An haifi Pele a ranar 23 ga watan Oktoban shekarar 1940 a Tres Coracoes, Brazil. A shekarar 1956, Pele ya samu kwantiragi da kungiyar Santos ta Brazil, kuma ya zura kwallo a ragar St. Andre a wasansa na farko a gasar lig yana da shekaru 15. Ba da dadewa ba aka kira shi zuwa tawagar kasar Brazil.

Dan shekaru 16 da kwanaki 257 kacal ya buga wasansa na farko a duniya a wasan da suka doke Argentina da ci 2-1, inda ya zura kwallo daya tilo da Brazil ta ci a wasan. Shekara daya bayan nan a gasar cin kofin duniya a Sweden, ya kasance a tawagar 'yan wasan Brazil, duk da cewa ya yi zaman benci a farko, amma ya zura kwallaye 6 a wasanni 4 kacal.

Masoya kwallo da hoton Pele a Qatar

"Kafin Pelé, ana bai wa kowane dan wasa rigar kwallo mai lamba 10. Amma bayan ya ɗauki lamba 10 ya zama lamba ta musamman, kowane ɗan wasa yana mafarkin zama lamba 10 saboda ya san lamba 10 shine ya fi shahara, wanda ke da fasaha. Don haka, ina tsammanin. Pelé shi ne ya gina wannan ra'ayi ga dukkan 'yan wasan."

Pele ya jagoranci Brazil zuwa kambi na uku a 1970 a Mexico. Bayan shekara guda, babban dan wasan ya buga wasansa na 92 ​​a duniya a gaban magoya bayansa 180,000 a filin wasa na Maracana na Rio de Janeiro. Wannan ne karon karshe da Pele ya buga wa Selecao. Mutane da yawa sun yi la'akari da ritayarsa na kasa da kasa da wuri, idan aka yi la'akari da Pele yana da shekaru 30 kawai a lokacin, amma tare da gwala-gwalai 77 cikin salo na musamman, babu wanda zai iya shakkar sadaukarwarsa.

"Lokacin da kuke son kwallon kafa, to kuna son Pelé. Shi dan wasa ne kuma muna son shi. Idan kun je Maroko ku tambayi mutane, suna son Pelé, suna son salon Brazil."

Messi da Pele da Maradona

Ko a yau, ana daukar Pele a matsayin dan wasan da ya fi kowa kai hari a tarihin kwallon kafa, sai kuma dan wasa daya kacal, marigayi Diego Maradona.

Kafin mutuwarsa, Pele ya sha fama da matsalolin lafiya da dama, harma aka masa tiyata a 2012, ciwon yoyon fitsari, tiyatar cire duwatsun koda da cutar daji.

Pele ya yi aure sau uku ya haifi 'ya'ya da dama ciki da wajen aure. Amma duniya za ta rika tunawa da Pele a matsayin gwarzon kwallon kafa.