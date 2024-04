Girgisar kasa mai karfin maki 4.8 ta afku a kusa da garin Lebanon a cikin Jhar New Jersey

An ce girgizar ta afku a zurfin kusan kilomita biyar a kusa da garin Lebanon da ke cikin Jihar New Jersey. Gwamnan Jihar New York Kathy Hochul ya yi magana game da daya daga cikin girgizar kasa mafi girma a gabar tekun Gabashin Amurka cikin shekaru 100. Kawo yanzu dai babu wani rahoton jikkata ko asarar dukiya mai yawa.