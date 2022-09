Giorgia Meloni ta lashe zaben Italiya

Jam'iyyar Brothers of Italy da ke da nasaba da masu tsattsauran ra'ayin kishin kasa a Italiya, ta samu nasarar kafa gwamnati. Wannan dai na nuni da cewa masu tsattsauran ra'ayin kishin kasa, sun samu nasarar kafa gwamnati a karon farko tun bayan yakin duniya na biyu. Zaben na zuwa ne bayan rusa gwamnatin Mario Draghi.

Sabuwar firaministar Italiya Giorgia Meloni

Ita dai Giorgia Meloni ta jam'iyyar Brothers of Italy na zaman firaministar kasar mace ta farko kana ta farko da za ta jagoranci hadakar jam'iyyar masu kishin kasa a Italiya. Jami'yyar Meloni dai ta samu kaso 26 cikin 100 na kuri'un da aka kada. Da take jawabi ga dubban magoya bayanta yayin taron manema labarai jim kadan bayan an bayyana ta a matsayin wacce ta lashe zaben na Italiya, Meloni cewa ta yi.



"Wadanda ke jin tsoron nasarar da muka samu, sune masu sassaucin ra'ayi, kasancewar sun fahimci lokacin mulkinsu ya zo karshe. Al'ummar Italiya na kwarai da ke fatan ganin kasarmu ta ci gaba ta hanyar yin aiki tukuru, ba sa fargaba ko shakkar nasararmu. Matan Italiya da ba su taba tambayar a ba su kasonsu ba, sai dai su bukaci a yi wa al'umma aiki suma sunaa murna da zabenmu. Haka su ma matasa da ba sa son tserewa daga kaasarsu ta gado zuwa ketare, saboda matsin rayuwa, wadanda ke son yin alfahari da kasarsu da al'ummarsu''

Shugaban jam'iyyar Social Demokrat Enrico Letta ya yi murabus

Sai dai a wannan Litinin din ce shugaban jam'iyyar Social Demokrat Enrico Letta, ya ce, zai yi murabus sakamakon rashin nasarar da jam'iyyarsa ta yi a zaben na karshen mako. A Jamus 'yan siyasa sun nuna damuwarsu dangane da sakamakon zaben na Italiya da ya sharewa Giorgia Meloni hanyar kasancewa firaiminista mace ta farko tun yakin duniya na biyu. Dan majalisa Masanin siyasar ketare na jam'iyyar CDU Jürgen Hardt, ya ce, kyamar baki da nuna wariya ga marasa rinjaye ba shi da gurbi a nahiyar Turai, wasu daga cikin batutuwan da ake ganin sun kasance muradun Giorgia Meloni.