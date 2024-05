Gasar zakarun Turai da fatan Jamusawa

May 8, 2024

In har Borussia Dortmund ta samu nasarar a wasan karshe na gasar Champions League da za a fafata a ranar daya ga watan Yunin da ke tafe a Ingila kana ta karkare gasar Bundesliga a matsayi na biyar da take a yanzu, to hakan zai bai wa kungiyoyin Eintracht Frankfurt da SC Freiburg da TSG Hoffenheim da kuma FC Augsburg da ke a matsayi na shida da na bakwai da na takwas da kuma na tara damar fafatawa a manyan wasannin kwallon kafa na Turai a kakar wasannin ta badi.