Isara'ila: Neman taimakon mazauna Gaza

Sakon dai na kunshe da cewa: "In har kuna fatan zaman lafiya da kuma kyakkyawar rayuwa a nan gaba ga 'ya'yanku, ku yi taimakon jin-kai nan take ta hanyar bayyana mana abin da kuka sani kan Isra'ilawan da aka yi garkuwa da su a unguwanninku. Sojojin Isra'ila sun yi muku alkawarin saka muku da ba ku tsaro da kariya da kuma hasafin kudi har ma da sirranta bayananku. "Kimanin Isra'ilawa 200 ne kungiyar Hamas da ke gwagwarmaya da makamai a yankin Zirin Gazan ta kama kuma take garkuwa da su, yayin harin ba-zatan da ta kai Isra'ila da ya halaka mutane 1,400 a ranar bakwai ga wannan wata na Oktoba da muke ciki.