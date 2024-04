Me ya sa suna yake da muhimmanci

Mulkin mallaka da Turawa suka yi a faɗin Afirka ya ɗauki tsawon shekaru 70. An lalata garuruwa masu yawa, sannan an kawar da al'adu. A zahirin, wannan shi ne abu na ƙarshe da suka yi domin mayar da yankunan na Turawa.

Abin da ya faru ga tsaunin Kilimanjaro

Al'ummar Chaga na zaune ne a gangaren wannan shahararren tsauni tun shekaru aru-aru. Suna kiran wannan tsauni da suna Kibo. Amma a tarihi irin na wannan zamani, ana koyar da ɗaliban Tanzaniya cewa wani Bajamushe ɗan mishan mai suna Johannes Rebmann ne ya gano shi a shekarar 1848. A zahiri ma, Bajamushen nan masanin kimiyyar labarin ƙasa Hans Meyer, shi ne ya sauya wa tsaunin suna zuwa Kibo Kaiser Wilhelm Peak, a lokacin da ya hau ƙololuwarsa a 1889.

An yi watsi da muhimmancin da ke tattare da tsaunin Kilimanjaro da ya shafi al’adu. Amma kuma Turawan mulkin mallaka suna sane da alamomin da ke da nasaba da sauya wa wuraren tarihi suna: kuma a cewarsu, su ne sabobbin shugabannin Afrika, kuma sun zo Afrika ne don su “wayar da kan” ‘yan Afrika. A sakamakon haka, sai suka yi fatali da sunayen da ‘yan ƙasa suka sa wa wuraren - a wasu lokutan ma aka manta da su.

Haka kuma labari ya zo cewa a 1964, a lokacin da ake bikin kafa sabuwar Jamhuriyar Tanzaniya, an sauya wa tsaunin Kilimanjaro suna daga Kaiser-Wilhelm peak zuwa Uhuru Peak, wanda yake nufin "'yanci" a harshen Kiswahili.

Tsaunin Kilimanjaro Hoto: AP

Har yanzu a kwazazzabon Rift Valley da ke Gabashin Afrika, ana kiran Tafkin Lake Victoria, wato sunan wata Sarauniya ta Birtaniya da ta yi mulki a ƙarni na 19. Har yanzu ƙasar Namibiya, wadda ita ce kaɗai gundumar mulkin mallaka da Jamus ta mallaka, tana cike da sunayen Jamusawa. Waɗannan sun haɗa da garin nan mai ƙaurin suna na Lüderitz, wanda aka saka masa sunan Bajamushen farko da ya fara sayen manyan gonaki a ƙasar, inda ya faɗaɗa mulkin mallaka a yankin. Sai dai a kusa-kusan nan, ana ta yunƙurin sauya sunan garin.

Mummunar ma’anar da ke tattare da kalmar "Lebensraum”

Jamusawa masana kimiyyar labarin ƙasa na wancan lokacin kamar su Friedrich Ratzel, sun yi tasiri a kan tunanin 'yan mulkin mallaka, inda suke nuna cewa a matsayin Jamus na 'ƙasa mai ƙarfin gaske' tana da damar ta faɗaɗa zuwa ƙasashen da ake kira ƙasashe masu rauni. Wannan aƙida ta "Lebensraum", wato aƙidar wurin zama, an yi amfani da ita ne don a kafa hujjar mulkin mallakar Jamus, sannan kuma dole ne a mayar da waɗannan garuruwa da aka kama, su dinga bin al'adun Jamusawa. Daga baya ma dai wannan aƙida ta "Lebensraum" ita ce ta zamo jigon tunanin Nazi.

Raba mutane da al'adunsu, da kuma lalata musu hanyoyin rayuwarsu a sakamakon danniyar mulkin mallaka da kuma cin zarafi, babbar hanya ce ta samun cikakken iko a kansu.

Ta wace hanya ake tunawa da ‘yan mulkin mallaka?

Akwai ƙalubale a cikin lamarin, kuma dole sai an ɓullo wa abin ta wata hanya ta daban. Idan aka duba mummunan tarihin Hermann von Wissman a gabashin Afrika, wannan ɗan-takife ne kuma soja, ana yi masa laƙabi da shahararren Bajamushe ɗan Afrika. A shekara ta 1900, an kafa mutum-mutuminsa a birnin Dar es Salaam, da babban birnin ƙasar Jamus Berlin da sauran wurare. Haka kuma an sanya wa tituna sunayensa domin karramawa. Amma a gurin ‘yan Kudancin Afrika, ana ɗaukar Wissmann a matsayin mugun mutum, wadanda sojojinsa suka shahara wajen zalunci da kisa da kutse na mugun nufi da kuma tursasa wa al'umma. A shekarar 1921, ‘yan mulkin mallakar Ingila sun cire mutum-mutumin Wissman kafin daga baya ya sake bayyana a birnin Hamburg a tsakiyar ƙarnin. Sannan kuma ɗaliban Jamus na wannan zamani sun ruguza wannan mutum-mutumi a shekarar 1967, lokacin da suke zanga-zanga a kan mulkin mulukiyar da Jamus ta yi.

Me ya sa gidajen ajiye kayan tarihi na Jamus ake da gawarwakin mutane daga Afrika?

Wataƙila babban dalilin da zai sa 'yan Tanzaniya su tinkari Jamus game da tarihinsu na mulkin mallaka shi ne, game da batun sace kayayyakin tarihi da suka yi, da kuma sassan gawarwakin mutane da suka sace daga gabashin Afrika, suka kai Jamus a matsayin ganimar yaƙi. A wasu lokutan ma suke yin amfani da su wajen yin binciken na kimiyyar wariyar launin fata. An kwashe ɗaruruwan ƙoƙon kawunan 'yan Afrika a filayen dagar da aka fafata yaƙin mulkin mallaka, ko kuma aka sace su daga kabarurruka, kuma aka kai su Jamus domin a nuna a gidajen kayan tarihi, ko kuma mutane su ajiye su a gidajensu a matsayin kayan tarihi. Kaɗan ne daga cikin irin waɗannan sassan jikin mutanen aka dawo da su gida domin a karrama su kamar yadda al'adun mutanen wuri suka tanada.

Shugaban kasra Jamus, Frank-Walter Steinmeier lokacin ziyara a Tanzaniya Hoto: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Masana tarihi na Tanzaniya da kuma dangin waɗanda aka kashe su lokacin mulkin mallaka, sun daɗe suna neman a dawo musu da gawarwakin ‘yan'uwansu. Duk da cewa za a iya samun rubutattun bayanai kaɗan da ake ajiye da su game zamanin mulkin mallaka dangane da fahimtar 'yan Tanzaniya, amma har yanzu ana bayar da tarihin baka game da mulkin mallakar da Jamus ta yi ga ‘yan gaba.

A cikin watan Nuwamba 2023, Shugaban Jamus Frank Walter Steinmeier ya ziyarci Tanzaniya, inda a garin Songea ya nemi afuwar mutane a kan aika-aikar da Jamusawa suka yi a lokacin yaƙin Mai-Maji, wanda ya yi sanadiyyar asarar rayukan 'yan Afrika 120,000 zuwa 300,000. Ya ce Jamus na nan na ƙoƙarin dawo da sassan gawarwakin mutane ga danginsu.

DW ce ta shirya shirin Waiwaye a kan mulkin mallakar Jamus, Ofishin kula da harkokin waje na Jamus (AA) ne ya ɗauki nauyi. Ƙwararru a ɓangaren tarihi da aka tuntuɓa su ne Farfesa Lily Mafela da Farfesa Kwame Osei Kwarteng da Reginald Kirey.