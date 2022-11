An kashe jagoran Kungiyar IS Al-Qurashi

A cikin wani sakon videon da ya fitar, kakakin kungiyar masu jihadin Abu Umar al-Muhajir, ya sanar da cewar an nada sabon khalifan Abu Al-Hussein al-Hussein al-Qurashi. A baya baya nan dai Kungiyar ta IS ta kwashi kashinta a hannu a kasashen Iraki da Siriya. An kashe shugaban IS na farko, Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurashi a wani harin da Amirka ta kai a Syria a shekarar ta 2019, kuma an kawar da magajinsa, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi a watan Fabrairu da ya gabata a wani farmakin da dakarun Amirka na musamman suka kai a arewa maso yammacin Siriya.