An kama matar da ta boye gawarwakin yara a cikin akwatuna

Koriya ta Kudu ta mika wa gwamnatin New Zealand matar nan da ake zargi da hannu a mutuwar wasu yara kanana, domin fuskantar shari'a kan zargin kisan kai. A watan Agustan bana aka gano gawarwakin yaran a cikin wasu akwatuna da wani mazaunin birnin Auckland a New Zealand ya siya ta kafar Internet.

Bayan zurfafa bincike aka gano cewa yaran 'yan shekaru biyar da takwas ne, kuma sun kwashi fiye da shekaru uku a cikin akwatunan da aka boye a cikin wani daki da ake ajiyar shirgi da ke gidan matar da ake zargi. Kawo yanzu ba a iya tantance ainihin iyayen yaran ba, amma masu binciken na zargin cewa, akwai yiyuwar matar mai shekaru arba'in da biyu da haihuwa, ta kasance mahaifiyarsu.

Wacce ake zargin 'yar asalin kasar Koriya ta Kudu ce, amma tana da shedar zama 'yar kasa a New Zealand, an yi nasarar kama ta a Koriya ta Kudu bayan an gano gawarwakin yaran a gidan da take da zama a birnin Auckland da ke New Zealand.