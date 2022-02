An kai hari fadar shugaban Guinea-Bissau

Rahotannin sun ce wasu ne dauke da makamai suka afka wa fadar shugaban kasa da yammacin Talata, inda suka kwashe sa'o'i biyar suna bude wuta.

Masu tsaron fadar shugaban na Guinea-Bissau sun maida martani, abin da ya sanya da dama daga cikin su suka mutu.

Shugaba Sissoco Embalo, wanda ya ce an yi niyyar kashe shi ne tare da mukarrabansa, ya ce an shawo kan lamarin, tare da bayanin cewa an kama wasu daga cikin wadanda suka yi kokarin kwace ikon.

Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya, Antonio Guterres, ya yi kiran da a girmama tsarin dimukuradiyya a kasar ta Guinea-Bissau.

Ita ma kungiyar ECOWAS ta yammacin na Afirka wadda ke fama da juye-juyen mulki uku cikin watanni 18, ta nuna damuwarta da faruwar lamarin.