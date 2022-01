Amirka: An soke sauka da tashin jirage

Guguwar wace ke tafe da ruwa da iska mai karfin gaske, masu binciken yanayin sun ce za ta shafi arewa maso gabshin Amirka da New York da Boston da kuma wani bangaran Ingila. Tashi da saukar jiragen sama kusan dubu hudu da dari uku aka soke. Hukumomi a New York da New Jersey sun kafa dokar ta baci tare da gargadar jama'ar da su zauna gida a karshen makon da ake zaton samun zubar dusar kankanra da tsayinta zai iya kai centimta 30.