Ababen fashewa sun tarwatse a Rasha

Sai dai a farkon watan nan, Rasha ta zargi dakarun Ukraine da kai wa wata ma'adanarta ta man fetur hari a wannan birni. To amma can cikin Ukraine rahotannin da ke shigo mana yanzu haka na cewa, Rasha na can na ci gaba da barin wuta a gabashin Ukraine, inda tuni mazauna yankin suka fara gudun neman mafaka.