Zone de protection en Syrie : et si AKK avait raison ?

Le principal reproche fait à la ministre de la Défense est d'avoir communiqué sur un sujet qui engagerait l'armée allemande alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une discussion interne au gouvernement allemand.

Si la ministre de la Défense allemande Annegret Kramp-Karrenbauer suggère la création d'une zone de protection en Syrie, c'est pour prévenir une résurgence de l'Etat islamique, pense la Frankfurter Allgemeine Zeitung. C'est aussi sans doute pour permettre que des réfugiés puissent regagner leur pays sans devoir prendre la direction de l'Europe.

Le quotidien die Tageszeitung souhaite un peu plus de retenue au sujet des propositions d'Annegret Kramp-Karrenbauer.Car "peu importe ce que la nouvelle ministre apporterait encore comme idée, on va instinctivement lui tirer les oreilles et lui rappeler au sein de son parti politique, la discipline de groupe."

Une différence de méthode

Les sociaux démocrates tournent les yeux parce qu'il n'y a pas eu de télégramme pour informer auparavant le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas. Les Verts gonflent les joues car Annegret Kramp-Karrenbauer agirait naïvement. Et la présidente du groupe parlementaire de la Gauche qui n'est pas non plus une experte en politique étrangère, s'efforce d'employer le joli vieux mot "Aberwitz", en français "non sens".

Même ton de la part de la Süddeutsche Zeitung qui relève une différence de caractère entre Karrenbauer et l'ancienne titulaire du portefeuille de la Défense. Karrenbauer ne songe pas autant que Ursula von der Leyen à son rayonnement personnel auprès de la troupe, constate le journal. Et sa démarche marque un virage dans la politique de défense de l'Allemagne qui est plus engagée que l'attitude hésitante de la chancelière Angela Merkel.

Vote test en Thuringe

Mais ces discussions sur AKK détournent l'attention des prochaines élections régionales en Thuringe, rappelle le journal die Tageszeitung qui s'apprête à observer le dénouement d'un vote test ce dimanche (27 octobre).

Un test de notoriété surtout pour l'un des ténors du parti de droite populiste Afd (Alternative pour l'Allemagne), Björn Höke dont la base est en Thuringe. Mais un test aussi pour la démocratie allemande car explique le journal, l'issue du vote pourrait déboucher sur une nouvelle forme de coalition gouvernementale inhabituelle dans le parcours politique du pays.

En 2014, l'avènement en Thuringe de la coalition sortante : sociaux-démocrates – Gauche – Verts n'avait pas été vue durant plus de deux décennies.