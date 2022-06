Eco Afrique

Zimbabwe : des recettes à base d’insectes

La toute dernière tentative de rendre les insectes comestibles plus alléchants à un public plus nombreux prend la forme d’un nouveau livre de cuisine populaire. Il propose des recettes de samoussas aux vers mopane, des nuggets de gingembre aux punaises diaboliques et même des beignets de coléoptères.