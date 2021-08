Zambie : qu'attend le peuple du nouveau président ?

Sa sixième participation a l’élection présidentielle aura donc été la bonne. L’homme d’affaires de 59 ans est bien connu dans le paysage politique zambien. Il se représentait après avoir perdu de peu les élections en 2016 face au président sortant Edgar Lungu.

Cette fois-ci, le duel a été favorable à Hakainde Hichilema qui recueille 2.810.757 voix contre 1.814.201 pour Edgar Lungu, selon les résultats définitifs.

Un pays à redresser

De grands chantiers attendent le nouveau président qui récupère un pays qui fait face à des difficultés économiques et a été marqué par des violences pendant la campagne présidentielle.

La jeunesse, qui a largement voté pour lui, sera l’un de ses plus grands défis. Pour Philip Brendel, opérateur économique zambien, Hakainde Hichilema doit sa victoire à la jeunesse qu’il ne devra pas décevoir.



"Je pense qu'il a beaucoup de travail à faire. C'est le vote des jeunes qui l'a porté au pouvoir et il doit immédiatement s'attaquer au problème du chômage et à un certain nombre de défis qui affectent le peuple zambien, en plus de l'effondrement de l'économie", prévient l'opérateur économique.

La Zambie est le deuxième producteur de cuivre d'Afrique après la République démocratique du Congo et le huitième au monde. L'effondrement des prix du cuivre en 2011 avait plongé le pays de 17 millions d'habitants dans une crise économique sans précédent.

Défis importants mais réalisables

Sous le mandat d’Edgar Lungu, le pays a également manqué à ses obligations en matière de remboursement de la dette publique.

La faible représentation des femmes au Parlement et plus généralement dans les postes de décision sera un autre défi pour le nouveau président.

Pour Joseph Kalimbwe, secrétaire à l’information et à la publicité du parti victorieux UPND, le président devra d’abord bien s’entourer.



"Nous allons nous assurer d'abord que les bonnes personnes entourent le président, des personnes qui peuvent le conseiller correctement. Il nomme des personnes avec des connaissances et des compétences pour faire avancer le pays et les engager non seulement sur la base de leur âge, mais sur la base de la sagesse, de leurs connaissances, de leur compréhension pour aborder les questions à résoudre dans le pays." affirme-t-il.

La Zambie apparait donc avec ces élections comme un modèle africain de transition politique pacifique. Le président sortant Edgar Lungu a d’ailleurs reconnu les résultats de la Commission électorale et a félicité Hakainde Hichilema pour sa victoire.

Edgar Lungu avait pourtant fait arrêter Hakainde Hichilema à plusieurs reprises pour trahison sous son gouvernement, mais le nouveau président a affirmé qu'il ne cherchera pas à se venger.