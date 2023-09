A Yopougon, les urgences qui attendent le prochain maire

La Côte d'Ivoire organise ce samedi (02.09.2023), un double scrutin. Les élections municipales et régionales se tiennent sur l'étendue du territoire national et à deux ans d'une élection présidentielle.

Scrutin test

Ces élections vont permettre d’évaluer le rapport de force électoral entre le RHDP d’Alassane Ouattara, le PDCI de feu Henri Konan Bédié, le PPA-CI de Laurent Gbagbo et le FPI de Pascal Affi N’Guessan.

Durant la campagne électorale qui s'est achevée jeudi (31.08.2023), les représentants de ces différents camps politiques ont défilé à Yopougon, une commune populaire d'Abdijan où la joute s'annonce particulièrement serrée.

En effet, les trois grandes formations politiques du pays vont s'y affronter.

Mais la campagne électorale a illustré le décalage entre les promesses des candidats et la réalité vécue par les habitants de Yopougon.

Car cette commune subit un chômage important, l'eau potable y est insuffisante , les routes sont dégradées et le seul Centre hospitalier universitaire (CHU) de la commune est fermé depuis 2019 pour des travaux.

La commune de Yopougon est fortement touchée par le problème de chômage des jeunes Image : DW/K. Gänsler

Or, aucun candidat à la mairie de cette commune ne semble se préoccuper de la réouverture de l'établissement. Résultat : les urgences ne peuvent pas être toutes traitées sur place et les médecins qui exercent à Yopougon sont débordés.

Précarité sanitaire

Malgré son importance dans la ville d'Abidjan, le CHU de Yopougon, toujours fermé, laisse la précarité sanitaire s'aggraver dans la commune la plus vaste et la plus peuplée de Côte d'Ivoire.

A quelques 500 mètres de l'établissement hospitalier, le docteur Claude Roy a ouvert sa clinique. "Le fait d'avoir, proche de notre centre, un établissement de pointe permet d'orienter également des patients que nous ne pouvons pas prendre en charge ici, au niveau de la clinique. Ça c'est certain. Jusque-là, on est obligé de chercher de la place dans d'autres quartiers d'Abidjan", explique ce spécialiste qui est obligé d'évacuer des patients en dehors de Yopougon.

Docteur Cléopâtre Akré fait partie de la soixantaine d'employés de la clinique la Guardia. Selon elle, la fermeture du CHU de Yopougon oblige de nombreuses personnes à se rabattre sur les cliniques privées. Celles-ci ont alors du mal à gérer l'afflux des patients.

"Les gens ont besoin quand même de soins de qualité à proximité de chez eux. Puisqu'ils n'arrivent pas à l'avoir au CHU parce que le CHU est fermé, cela nous fait quand même une clientèle en plus'', déplore-t-elle.

Cléopâtre Akré : "La question de la santé est une priorité à Yopougon"

Centre de santé de référence

Par ailleurs, le CHU de Yopougon est un hôpital public. Les tarifs pratiqués dans cet établissement sont plus bas que ceux du privé. Les patients avec des faibles revenus sont donc obligés de se déplacer dans d'autres communes pour des urgences qui auraient pu se gérer sur place, explique encore Dr Cléopâtre Akré.

"Pour certaines couches de populations qui ne peuvent pas s'offrir des soins dans le privé, c'est forcément un problème. Ces populations-là sont obligées de se déplacer pour aller à Treichville ou à Angré. C'est difficile'', admet-elle.

A Yopougon, on trouve certes des cliniques privées et quelques centres de santé publics. Mais Stéphane Irié Bi, médecin, explique que "en termes de santé, Yopougon est une commune assez populaire et les centres de santé communautaires n'ont pas un bon plateau technique. Alors que Yopougon est un quartier qui a une population assez vaste, donc renforcer ce plateau technique arrangerait bien la commune de Yopougon".

En Côte d'Ivoire, il y a globalement un déficit de couverture sanitaire et de médecins. Yopougon n'échappe pas à cette règle. Le docteur Claude Roy rappelle que "la réouverture du CHU de Yopougon rendra d'énormes services à la population et cela évitera aux gens de devoir se rendre dans divers centres à divers endroits au lieu de bénéficier des soins sur un site unique".

Sa collègue Cléopâtre Akré lance un appel au futur maire de la commune de Yopougon : "la question de santé est une priorité à Yopougon. Vraiment, c'est le conseil que je peux donner au candidat qui sera élu, d'avoir un bon volet santé dans son programme. Pour le bien-être de notre population."

Le CHU de Yopougon disposait de 450 lits et de 22 services, dont certains sont uniques en Côte d'Ivoire, voire dans la sous-région. Avec la fermeture de cet important centre hospitalier, la situation est devenue difficile pour les habitants et les urgentistes, les pompiers et ambulanciers.