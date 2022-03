L’Onu appelle à l’aide au profit du Yémen

Debout devant sa tente dans un camp de déplacés de la ville d’Aden, Zainab Mohammed fait partie des plus de quatre millions de déplacés à la suite du conflit. Elle appelle au secours.

"Nous souffrons beaucoup mais que pouvons-nous faire ? C'est notre vie. Nous souffrons… Ils avaient l'habitude de nous donner des produits alimentaires mais ils ne le font plus. L'année dernière à la même époque, ils nous ont donné de l'aide mais cette année, rien", dit-elle.

(Re)lire aussi → Dix ans après la révolution, le Yémen toujours en guerre

Une aide pour des millions de personnes

Comme elle, plus de 17 millions de Yéménites ont besoin d’aide. Et c’est pour ces besoins humanitaires que les Nations unies réclament ce mercredi des donateurs 4,3 milliards de dollars.

Des personnes placent des sacs de farine de blé sur le toit d'une camionnette à l'extérieur d'un magasin d'alimentation en gros à Sanaa

Près des trois quarts de la population auront besoin d'une assistance humanitaire en 2022, selon Martin Griffiths, secrétaire général adjoint de l’Onu pour les affaires humanitaires.

Relire aussi → Le Yémen menacé de dislocation 30 ans après son unification

La guerre en Ukraine, une menace

Et la situation est d’autant plus compliquée que, selon Martin Griffiths, un tiers du blé au Yémen vient de Russie et d’Ukraine.

Dina El-Mamoun, directrice pour le Yémen du Center for civilian in conflict, explique que les besoins humanitaires ont augmenté ces dernières années.

"La question est de savoir combien de temps cela va durer. Allons-nous être confrontés à une situation où l'ensemble de la population du pays est dans le besoin ? Nous devons donc reconsidérer l'approche, reconsidérer la réponse et reconsidérer les domaines d'intervention", indique Dina El-Mamoun.

Les rebelles Houthis dans la ville de Sanaa

Avant l’invasion de l’Ukraine, les prix des denrées alimentaires avaient déjà presque doublé, selon les Nations unies. Sans l’aide rapide des donateurs, près de 4 millions de personnes n'auront bientôt plus d'eau potable.

L’envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a déclaré que "Les Yéménites se sont vu refuser la possibilité de vivre en paix pendant de trop nombreuses années". Il réclame un "effort concerté des Yéménites et de la communauté internationale pour briser ce cycle de violence sans fin et jeter les bases d'une paix durable".

Le Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique, est dévasté depuis 2014 par une guerre qui a fait 380.000 morts, selon les Nations unies. Plus de 10.000 enfants ont été blessés ou tués, toujours selon les Nations unies.