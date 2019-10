Yaya Touré : "La Fifa se fiche du racisme"

"Les gens de la Fifa s'en fichent de toute façon, ils en parlent mais ça continue", a déclaré Touré dans une interview accordée à l'AFP. "Je n'ai pas envie de dire que je ne suis pas inquiet. Je suis inquiet. Ça me met en rogne."

Les joueurs visés par des propos racistes doivent agir d'eux-mêmes

Yaya Touré s'en prend notamment aux joueurs anglais, dont certains, comme Raheem Sterling, avaient essuyé des cris de singe il y a quelques semaines lors du match en Bulgarie, comptant pour les qualifications à l'Euro 2020. Malgré les abus racistes, les joueurs des Three Lions avaient fait le choix de rester sur le terrain. "C'est une honte. Pourquoi est-ce que vous jouez pour l'Angleterre?", a demandé Touré, qui estime que "les joueurs doivent prendre le problème au sérieux, ils doivent prendre des mesures fermes sinon ils [les racistes] vont continuer."

L'Asante Kotoko au finish

Hier, au Ghana, on jouait la fin d'une rencontre des barrages aller de la Coupe de la Confédération. Dimanche, la rencontre entre l'Asante Kotoko et les Ivoiriens du FC San Pédro avait été suspendue à la mi-temps, en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kumasi. La seconde mi-temps a été jouée hier, et l'Asante Kotoko qui s'est imposée dans les arrêts de jeu, 1-0, grâce à un pénalty de l'attaquant guinéen Naby Keita. La deuxième manche aura lieu en Côte d'Ivoire le 3 novembre prochain. À noter que demain, il y aura une dernière rencontre : celle opposant le club sénégalais de Génération Foot aux Béninois de l'ESAE.

Mugisha toujours en jaune

En cyclisme, la 32ème édition du Tour du Faso continue de battre son plein. Hier, c'est Anton Benedix qui a remporté la quatrième étape, 102 kilomètres entre Bittou et Koupela. L'Allemand s'est imposé en 2h10min 58sec. Au classement général, le Rwandais Moise Mugisha est toujours Maillot jaune. Le Burkinabè Abdoul Aziz Nikiéma est à 1min08sec, l'Ivoirien Abou Sanogo à 1min12sec. Aujourd'hui, place à la cinquième étape : 135 kilomètres entre Boussé et Ouahigouya, dans le nord du pays.