Xabi Alonso nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen

Après quelques saisons à travailler chez les jeunes, que ce soit du côté du Real Madrid (2018-19) ou avec l'équipe réserve de la Real Sociedad (2019-22), Xabi Alonso a décroché son premier emploi en tant qu'entraîneur en chef.

Un ancien stratège ambitieux

L'ancien milieu de terrain, qui a notamment remporté deux fois la Ligue des champions, trois fois la Bundesliga, mais aussi la Coupe du monde en 2010 et l'Euro en 2008 et 2012 avec l'Espagne, s'est donc engagé en faveur du Bayer Leverkusen, à la traîne en championnat. "Lors de mes entretiens avec le club, il est vite apparu que, malgré la situation difficile actuelle, on y poursuit fondamentalement et toujours des objectifs ambitieux. Cette tâche m'attire beaucoup et je suis sûr que nous serons à la hauteur de cette ambition", a déclaré Xabi Alonso.

Xabi Alonso arrive au Bayer Leverkusen avec beaucoup d'ambition

"Avec Xabi Alonso, nous avons signé un entraîneur qui, en tant que joueur, a été pendant de nombreuses années un professionnel de classe mondiale absolue, un stratège intelligent et extrêmement performant dans trois des championnats européens les plus exigeants", s'est réjoui pour sa part Simon Rolfes, le directeur sportif du Bayer.

Une mentalité de vainqueur

Coaché par les plus grands entraîneurs du monde, à l'instar de Pep Guardiola, José Mourinho ou encore Carlo Ancelotti, Xabi Alonso a déjà une idée claire de ce qu'il veut faire avec son équipe : "Je veux ramener une mentalité de vainqueur dans cette équipe. Nous devons être concentrés non pas pendant 90 minutes, mais 95 minutes par match si nous voulons atteindre nos objectifs. Si tu es bon pendant 80 minutes seulement, il y a 10 minutes au cours desquelles tu peux vivre de mauvais moments et cela peut t'être fatal. Cela prendra du temps, mais c'est notre objectif", a déclaré l'ancien international espagnol lors de sa présentation.

Premier test pour Xabi Alonso : la réception du FC Schalke 04 ce samedi (08.10.) à partir de 13h30 en temps universel.