Il y a 30 ans, le monde entrait dans le World Wide Web

Le 30 avril 1993 les chercheurs du Cern, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, dont le siège est en Suisse, ont lancé le World Wide Web, ou WWW, et ouvert internet potentiellement au monde entier avec une invention : le principe de l’hypertexte qui permet de passer d’une information à une autre.

Avec au départ le simple désir de faciliter l'échange d'informations entre les groupes de recherche, l’informaticien britannique Tim Berners-Lee a développé son idée d’un réseau d’information numérique.

C'est sur cet ordinateur que Tim Berners-Lee a conçu le WWW Image : Philip Toscano/PA Wire/dpa/picture alliance

URL, HTML, HTTP

Pour cela il a inventé les URL pour les adresses web, le HTML pour décrire et programmer les pages web, le protocole technique HTTP pour les liens et enfin, un mode d’emploi pour un navigateur web.

Peu modifié sur le plan technologique jusqu'à aujourd'hui, internet a considérablement changé nos vies dès son invention. La recherche d'informations, la recherche d'un logement ou même les achats peuvent aujourd'hui être effectués en ligne.

Désinformation

Sur le réseau - et c'est là l'origine et l'idée de sa fonction - tout le monde peut en principe promouvoir et publier ses opinions, ses idées, ses produits, ses marchandises et ses visions. Mais cela pose aussi des problèmes de fausse information.

L'intelligence artificielle est en forte progression et représente une grande chance d'évolution d’internet. Notamment avec des programmes comme ChatGPT pour l’accès à l’information ou encore Midjourney pour les photos.

L'intelligence articifielle est vue comme une énorme chance dans de nombreux secteurs d'activité, mais aussi comme un grand risque pour l'humanité Image : Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Mais pour revenir à l’histoire du World Wide Web, c’est bien en 1993 que le britannique Tim Berners-Lee, rejoint par l’ingénieur belge Robert Cailliau, décident, sous l’autorité du Cern, de renoncer aux droits d’auteur et de mettre leur invention dans le domaine public.

C’est cette décision qui va permettre de faire découvrir la toile au monde entier. Mais l’invention remontait à quelques années plus tôt, à mars 1989 exactement.