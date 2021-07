Wimbledon : Novak Djokovic au sommet

Après Rafael Nadal en 2020, c’est donc Novak Djokovic qui a rejoint, hier Roger Federer au classement du nombre de victoires en Grand Chelem.

En dominant l’Italien Matteo Berrettini en quatre sets 6-7, 6-4, 6-4, 6-3, le numéro un mondial est donc rentré dans un club très fermé. Les discussions vont donc bon train pour savoir qui de l’Espagnol, du Suisse ou du Serbe est le meilleur joueur de l’histoire. Des discussions auxquelles Djokovic ne prête pas attention.

Novak Djokovic égale le record de victoires en Grand Chelem co-détenu par Rafael Nadal et Roger Federer

"Je me considère comme le meilleur joueur, sinon je ne parlerais pas avec confiance de gagner des tournois du Grand Chelem et d'écrire l'histoire. Mais quant à savoir si je suis le plus grand joueur de tous les temps, je laisse ce débat aux autres", a déclaré le joueur serbe en conférence de presse.

Un Grand Chelem sur une année civile ?

Cela dit, après ses victoires cette saison à Melbourne, Paris et Londres, Djokovic peut prétendre à réaliser le Grand Chelem sur une seule année civile. S’il s’impose en septembre à New York, il sera le premier à réaliser un tel exploit depuis Rod Laver en 1962. De quoi peut-être mettre fin au débat une bonne fois pour toutes.

La fierté d'Ashleigh Barty

Chez les femmes, c’est la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty qui s’est imposée face à la tête de série numéro 8, Karolina Pliskova, en trois sets (6-3, 6-7, 6-3). C’est le deuxième titre du Grand Chelem pour l’Australienne, après sa victoire à Roland Garros en 2019.

Les larmes de joie d'Ashleigh Barty

Surtout, Ashleigh Barty est devenue la première joueuse australienne depuis Evonne Goolagong Cawley à gagner sur la gazon londonien. Elle a d'ailleurs rendu hommage à sa compatriote en déclarant : “J’espère que j’ai rendu Evonne fière”. Les deux femmes, très proches en dehors des terrains, possèdent par ailleurs la particularité d’avoir des origines aborigènes, ce qui est très rare dans le monde du tennis.