Vu d'Allemagne (magazine)

Vu d'Allemagne, un magazine de la rédaction francophone en deux parties: actualité allemande et reportage société quelque part dans le monde.

Eclairages, interviews, reportages sur l’Allemagne d’aujourd’hui et sur la vie socio-politique en Europe et dans le monde. Une émission hebdomadaire présentée par Hugo Flotat-Talon et Anne Le Touzé. Diffusion le mercredi à 17h30 et le dimanche à 17h05 TU et en podcast