Volkswagen : des pressions de toutes parts en Allemagne

Volkswagen vend moins de voitures et doit faire des économies. Mais les employés veulent plus d'argent et de sécurité. VW pourra-t-il se tourner vers l'avenir ?

Les constructeurs automobiles allemands manquent de clients. Au premier semestre, le chiffre d'affaires du secteur a baissé de 4,7% - un an auparavant, il se réjouissait encore de ventes record. Les voitures électriques sont également moins achetées depuis le début de l'année. Entre-temps, Volkswagen, sa filiale de voitures de sport Porsche, BMW, Mercedes et Stellantis (la maison mère d'Opel) ont dû réduire leurs attentes pour l'exercice.

La situation chez Volkswagen (VW) en particulier fait des vagues, car le groupe occupe une position particulière. Déjà en raison de sa taille - VW est le deuxième plus grand constructeur automobile au monde - mais aussi parce que la politique est impliquée. Volkswagen est certes cotée en bourse, mais l'Etat-région de Basse-Saxe détient 20% des actions.

Convention collective spéciale chez VW

Volkswagen a emprunté des voies particulières en ce qui concerne les relations avec les employés. Après la privatisation en 1960 et l'entrée partielle en bourse, VW n'a pas adhéré à une convention collective nationale, mais a convenu avec le syndicat de la métallurgie IG Metall de sa propre convention collective. Les salaires convenus ont toujours été nettement supérieurs au niveau de la convention collective de branche de la métallurgie. Ce qui était également particulier, c'est que les employés de Volkswagen bénéficiaient depuis trente ans d'une garantie d'emploi qui devait encore durer jusqu'en 2029. C'est désormais terminé.

Les travailleurs de VW ont été choqués par l'annonce de la fermeture d'usines en Allemagne pour la première fois en 87 ans d'histoire de l'entreprise Image : Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Le groupe Volkswagen, qui emploie 120.000 personnes en Allemagne, a dénoncé la fin la garantie de l'emploi. Certaines des dix usines allemandes pourraient être fermées.

Pourtant, en 2023, le plus grand constructeur automobile allemand avait encore réalisé un bénéfice de plus de 18 milliards d'euros et distribué quatre milliards et demi d'euros de dividendes.

Malgré cela, un programme d'efficacité a été mis en place dès l'année dernière avec pour objectif d'économiser dix milliards d'euros d'ici 2026 afin de renforcer la compétitivité. Entre-temps, le groupe veut économiser encore plus. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 320 milliards d'euros cette année, a déclaré le groupe fin septembre, soit environ deux milliards de moins que l'année précédente.

La production est trop faible

Les ventes de voitures en Europe ont nettement baissé et sont inférieures de deux millions de voitures au niveau d'avant la Covid-19, selon le directeur financier Arno Antlitz. Pour VW, cela signifie que le groupe a vendu un demi-million de voitures en moins. Cela correspond à la production de deux usines.

En revanche, dans les usines en Allemagne, les coûts du travail sont plus élevés que dans tout autre pays. En 2023, ils s'élevaient à plus de 62 euros de l'heure, selon l'association professionnelle VDA. En comparaison, ils sont de 29 euros en Espagne, de 21 euros en République tchèque et de seulement 12 euros en Roumanie.

Volkswagen a converti le site d'Emden à l'e-mobilité : Mais l'usine, comme d'autres, ne tourne pas à plein régime Image : Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Malgré les salaires élevés, nulle part en Europe on n'a produit autant de véhicules en chiffres absolus qu'en Allemagne en 2023 - avec toutefois une tendance à la baisse. Mais la production a baissé d'environ 25% par rapport à 2018, selon Thomas Puls de l'Institut allemand d'économie (IW). Sur les plus de quatre millions de voitures particulières produites, près d'un quart étaient purement électriques.

Les constructeurs automobiles allemands sont également confrontés à un manque de débouchés. Ces dernières années, une nouvelle concurrence s'est développée en Chine - dans le domaine des voitures électriques et dans le segment premium. "Près d'un tiers des véhicules construits dans le monde proviennent désormais d'usines chinoises, qui produisent à des coûts bien inférieurs à ce qui serait possible en Allemagne", explique Thomas Puls de l'IW.