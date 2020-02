Voici en quoi consiste la visite de la chancelière allemande en Afrique du Sud et en Angola

Le voyage d'Angela Merkel à Pretoria est la conséquence d’une amélioration des relations avec les nouvelles autorités sud-africaines et notamment le président Cyril Ramaphosa. Celui-ci a remplacé à ce poste son prédécesseur Jacob Zuma, mis en cause dans plusieurs scandales de corruption.

En termes de politique étrangère, Jacob Zuma s'était aussi tourné vers le groupe des BRICS - qui regroupe l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Russie et l'Inde.

Cyril Ramaphosa, en revanche, courtise à nouveau ses vieux amis.

Melanie Müller, spécialiste de l'Afrique du Sud à la Fondation allemande de sciences politiques (SWP), basée à Berlin, explique ce changement par la volonté de restaurer l’image du pays.

"Le pays et le nouveau président ont très bien compris que la réputation de l'Afrique du Sud a souffert pendant la présidence de Jacob Zuma. L'Afrique du Sud a perdu sa réputation très clairement, dans des domaines très différents. Elle a toujours été un acteur important en matière de démocratie et de droits de l'homme et c'est un partenaire économique important pour l'Allemagne en Afrique subsaharienne."

Mme Merkel entre les présidents Kagame et Ramaphosa

Dans le domaine de la coopération au développement, un partenariat énergétique bilatéral est en place, en plus de coopérations en matière de formation professionnelle.

Enfin, les relations économiques entre Berlin et Pretoria sont florissantes. C'est ce qu’explique Matthias Boddenberg de la Chambre allemande du commerce extérieur pour l'Afrique australe.

"2019 aura été selon toutes probabilités une nouvelle année record dans les relations commerciales entre les deux pays. Bien que nous ne disposions pas encore des chiffres définitifs, nous estimons qu'un volume d'échanges de 19 milliards d'euros a été atteint."

La visite de la chancelière en Angola est également liée au changement de gouvernement

Les deux parties envisageaient depuis longtemps une coopération plus étroite.

Mais il y avait un obstacle : le dirigeant de longue date José Eduardo dos Santos.

João Lourenço et Angela Merkel à Berlin

Pendant ses 38 ans au pouvoir, la famille dos Santos a en effet pillé ce pays riche en pétrole.

Il y a quelques semaines, un groupe de journalistes d'investigation a publié les "Luanda Leaks", révélant comment la fille du président, Isabel dos Santos, aurait détourné un milliard de dollars durant le règne de son père.

Mais les relations avec l’Allemagne se sont améliorées depuis l'entrée en fonction de João Lourenço, il y a trois ans. , ajoute Melanie Müller :

"Lourenco tente de lutter contre le favoritisme et la corruption dans le pays. Par exemple, il a lancé des appels d'offres pour des contrats importants afin de se libérer de l'influence de la puissante famille dos Santos. L'Allemagne a déjà réagi positivement à cette situation et, depuis 2017, elle a mis en place une coopération militaire à Luanda."

João Lourenço et Angela Merkel à Berlin

L'Angola a longtemps souhaité une coopération militaire plus étroite avec Berlin. Un attaché militaire allemand est ainsi sur place depuis trois ans.

Le gouvernement de Luanda voudrait également se procurer des navires de la marine allemande.

Pour sa part, l'Allemagne est particulièrement intéressée par un renforcement des relations économiques avec ce pays riche en ressources énergétiques.

Cependant, ces dernières années, les investissements allemands en Angola ont diminué. Une relance des relations entre les deux pays pourraient contribuer à changer cette situation.