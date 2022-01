Mami Wata

Parés de perles, ces adeptes du vodou Mamiwata (Déesse de l'eau, de la mer et des océans) participent à la célébration. Mami Wata est la divinité vodou la plus connue dans le monde. Ses adeptes attribuent à Mami Wata le pouvoir de procurer santé, fécondité et beauté. Mami Wata symbolise aussi bien la mer nourricière que l’océan destructeur.