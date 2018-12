Afrique

Vive tension à Lubumbashi entre partisans des candidats à la présidentielle

A Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC et fief de l'opposition, les affiches du candidat du parti présidentiel, Emmanuel Ramazani Shadary, sont déchirées et les habitants ne dissimulent plus leur exaspération.

Écouter l'audio 02:02 Now live 02:02 min "Ils mettent des grosses affiches ici pendant que les gens ont faim"

L'intolérance entre les partisans des candidats Emmanuel Ramazani Shadary, Martin Fayulu et Felix Tshiskedi ne fait que s'accentuer à Lubumbashi alors qu'on approche des élections. Des affiches, pour la plupart celles du candidat Emmanuel Shadary, sont déchirées. Des partisans de l'UDPS et ceux de Lamuka emmenés par Moise Katumbi dont Lubumbashi est le fief, ne veulent même pas voir les photos de leur ennemi numéro un.

"Si je vois cette affiche, je me dis qu'ils veulent ensorceler les gens... C'est la souffrance. Ils mettent des grosses affiches ici pendant que les gens ont faim." "Moi, si je vois ses affiches, je les détache, j'ai déjà enlevé plusieurs affiches ici chez nous. Surtout le jour où Félix est venu, j'ai même des ennuis avec des gens pour ça." "Qu'ils mettent aussi nos images sur les chaînes locales. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils savent que la population ne les aime pas. Nous ne les aimons pas, nous n'avons pas besoin de les voir, si nous voyons leurs photos, nous les déchirons." "Moi, ses affiches m'énervent. Je les troue au niveau des yeux et de la bouche." Un jeune du Front Commun pour le Congo, FCC, la plateforme qui soutient la candidature d'Emmanuel Shadary, qui s'est exprimé hors micro, explique qu'ils ont reçu l'ordre de leur hiérarchie de déchirer les affiches des opposants aux endroits où celles de leur candidat sont elles-mêmes déchirées. A noter que, de tous les candidats à la présidence, Emmanuel Ramazani Shadary est celui qui a le plus d'affiches dans les rues de Lubumbashi. Cliquez sur l'image pour écouter le reportage

