Les médias, une arme dont Bolloré se sert pour influencer

Bolloré pourrait se séparer d'une de ses branches emblématiques : Bolloré Africa Logistics. L'armateur italo-suisse MSC a en effet proposé au groupe français de lui racheter ses activités de logistique en Afrique pour 5,7 milliards d'euros.

Activité historique du groupe diversifié, la branche Bolloré Africa Logistics possède des infrastructures dans plus de 20 pays sur le continent africain, notamment un réseau de 16 concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires. Bolloré a consenti à MSC (Mediterranean Shipping Company) une exclusivité jusqu'à fin mars 2022 pour négocier.

Mais si le groupe Bolloré se sépare de Bolloré Africa Logistics, l’entreprise conservera, dans tous les cas, une présence importante sur le continent. Une présence notamment à travers Canal+, premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone et actionnaire important de MultiChoice, le leader de la télévision payante en Afrique anglophone.

Écouter l'audio 06:00 "La technique de Bolloré est toujours la même, il agit dans l'ombre" Alexis Lévrier

Il y poursuivra également ses développements dans de nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms ou encore l'édition. Le groupe Bolloré se positionne en effet comme un géant dans le secteur des médias dont il se sert pour influencer, faire passer ses messages politiques et pas seulement qu'en Afrique. Dans l'hexagone également, Bolloré use de son pouvoir médiatique.

Alexis Lévrier est historien de la presse et Maître de conférences à l’Université de Reims. Il est aussi l'auteur de "Jupiter et Mercure - Le pouvoir présidentiel face à la presse". Alexis Lévrier revient d'abord sur la genèse et la technique du groupe Bolloré dans le secteur des médias. Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter son analyse.