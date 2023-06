Victor Wembanyama à l'assaut de la NBA

Grand espoir du basket mondial, Wemby est l'attraction du moment à New York où il se trouve pour la draft 2023. Il devrait s'engager avec les Spurs.

Du haut de ses 2m23, Victor Wembanyama, surnommé "Wemby", ne passe par inaperçu. Encore moins lorsqu'il doit courber l'échine pour marcher dans les couloirs du très vieux métro de New York.

Depuis son arrivée lundi, la "Wembamania" s'est emparée de la ville américaine où le joueur Français, Congolais de par son père, connaîtra ce soir le nom de la franchise NBA pour laquelle il jouera ces prochaines saisons.

Des centaines de personnes suivent le prodige à chacun de ses déplacements, espérant glaner une photo ou un autographe.

Victor Wembanyama mesure 2m23 et possède une envergure de 2m43, il l'un des basketteurs les plus grands au monde Image : Guerin Charles/ABACAPRESS/IMAGO

Une situation attendue par le jeune homme, qui s'est preparé toute la saison pour sa venue aux Etats-Unis en prenant notamment des cours d'anglais, mais qui est forcément un peu déconcertante.

"Vous savez, je n'ai pas vraiment pu me promener dans la ville parce qu'il y a toujours beaucoup de monde devant l'hôtel. Donc c'est difficile pour moi", a-t-il confessé.

"La seule chose que j'ai faite a été de prendre le métro et d'aller au match des Yankees. Je vais probablement essayer de sortir en cachette la nuit à un moment donné, parce que je veux vraiment voir la ville. Je veux marcher jusqu'à Times Square par exemple. Je n'ai encore rien vu, alors j'ai soif de voir des choses."

Le plus grand esport du basket mondial depuis LeBron James

Né en 2004 à Nanterre, dans la banlieue parisienne, Wemby était prédestiné au basket dès son plus jeune âge. Il mesurait déjà 1m70 à 9 ans. Sa mère, ancienne joueuse devenue entraîneure, n'a donc pas raté le coche, et formé le jeune garçon qui a ensuite fait ses gammes aux clubs de Nanterre et de l'ASVEL, pour finir aux Metropolitans de Levallois.

Victor Wembanyama sous les couleurs de son dernier club en France : les Metropolitans 92 Image : Nicolas Tucat/AFP/Getty Images

Si Wemby n'a pas réussi à remporter le titre de champion de France cette saison, s'inclinant en finale face à Monaco, son impact a été très important. Avec une agilité, une adresse et une technique hors du commun pour sa taille, le pivot a tourné à 21 points et 10 rebonds de moyenne.

Celui que Lebron James surnomme "l'extra-terrestre" possède une marge de progession énorme. Et c'est bien cela qui agite le monde de la NBA, qui n'avait pas vu un tel talent brut depuis LeBron James lui-même.

Les Spurs comme nouvelle maison ?

Sauf impensable retournement de situation, c'est avec les Spurs de San Antonio, qui ont hérité du premier choix de la draft, que Wemby devrait s'engager. Un club qui réussit aux joueurs français, puisqu'un certain Tony Parker y a remporté quatre titres de champion.

Boris Diaw, ancien capitaine de l'équipe de France, a aussi évolué avec brio dans le club texan.

Tony Parker est devenu à San Antronio un des rares joueurs non-américain à obtenir le titre de MVP des finales (2007) Image : David Zalubowski/AP/picture alliance

Victor Wembanyama a déjá prevu de disputer la pré-saison avec son nouveau club mais ne souhaite pas trop puiser dans ses réserves. Car son objectif, avant la prochaine saison de NBA, est la Coupe du monde de basket (25 août - 10 septembre) avec l'équipe de France.