Victoire assurée pour Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville

L'attente des résultats de la présidentielle de dimanche 21 mars se poursuit au Congo-Brazzaville. Elle se déroule dans le calme. La commission électorale a publié ce lundi 22 mars les premières tendances. Selon elle, le président Denis Sassou Nguesso arrive en tête dans plusieurs circonscriptions électorales avec près de 100% des voix.

Le processus électoral est cependant endeuillé. L'opposant qui apparaissait comme le seul vrai rival du président Denis Sassou Nguesso est décédé de la Covid-19. Décès de Guy Brice Parfait Kolélas survenu quelques minutes après l'atterrissage à Paris du vol privé qui assurait son évacuation sanitaire.

Les premières tendances favorables au camp présidentiel

Selon Arsène Severin, le correspondant de la DW à Brazzaville, la commission nationale électorale indépendante est allée très vite ce qui est inhabituel car "les Congolais ont l'habitude d'attendre deux, trois voire quatre jours".

Il s'agit de tendances qui ne représentent pas forcément les résultats complets provisoires. Mais il faut dire, constate notre correspondant, qu'au vu de la campagne électorale, "la victoire du président Denis Sassou Nguesso était prévisible". Quant à la limitation drastique de l'accès à l'internet, celle-ci demeure. Les fournisseurs "ont reçu notification pour suspendre la fourniture auprès de leurs abonnés durant cette période électorale pour des questions de sécurité nationale".

Suite au décès de Guy-Brice Parfait Kolélas, des partisans se sont rués vers le siège de son parti pour aller se convaincre de la réelle disparition de l'opposant, nous signale aussi Arsène Severin.

L'opposition faiblement représentée dans les bureaux de vote

Cette présidentielle était boycottée par le premier parti d'opposition, l'UPADS de Pascal Tsaty Mabiala. L'Union africaine a elle, déployé une vingtaine d'observateurs. Une équipe restreinte, en raison de la pandémie de Covid-19. Le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Mohamed Dileita, a indiqué avoir relevé quelques couacs lors de l'élection.

"La seule chose que nous avons remarqué, c'est que beaucoup de représentants des candidats n'étaient pas là. Mais sinon il y avait toujours deux ou trois absents, deux ou quatre absents mais en général l'ambiance était celle que vous voyez jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. En raison des problèmes sanitaires qu'il y a dans le monde, nous avons mobilisé une vingtaine de personnes et nous avons déployé nos observateurs dans plus de six zones, mais dans chaque zone bien sûr chacun a fait pas mal de bureaux à l'intérieur. Malheureusement en raison des problèmes de coupure d'internet on n'a pas de retombées de chez eux, mais pour ceux qui sont dans la capitale nous avons pu les avoir", a-t-il déclaré à la presse.