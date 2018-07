Vers une solution au désaccord sur la politique d'asile en Allemagne?

La question de l'immigration et la politique d'asile prennent beaucoup de place dans le débat public en Allemagne alors que la coalition au pouvoir doit s'atteler à de nombreux autres chantiers susceptibles, eux aussi, de créer des désaccords profonds entre les partis au pouvoir. La chancelière allemande et l'aile droite de sa fragile majorité vont tenter ce lundi une ultime fois de régler leur dispute sur la politique migratoire. Une dispute qui menace la survie du gouvernement et la cohésion européenne.

Le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, patron des conservateurs bavarois de la CSU souhaite toujours le refoulement aux frontières de tout migrant enregistré au préalable par un autre pays européen. Une idée que rejète toujours la chancelière Angela Merkel qui craint un effet domino en Europe et la fin de la libre-circulation. Après plusieurs heures de réunion des dirigeants de la CSU, Horst Seehofer a offert de démissionner de son ministère et de la tête du parti, avant de suspendre sa décision pour engager un dernier round de négociations avec Angela Merkel ce lundi. Pourquoi le sujet suscite une crise si profonde en Allemagne avec des répercussions sur le reste de l'Europe?

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter les explications de Gisela Müller-Brandeck-Bocquet, professeur de sciences politiques à l'Université de Würzburg, en Bavière.